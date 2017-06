Panorama

Schöffin für befangen erklärt: Prozess gegen U-Bahn-Treter wird ausgesetzt

Weil sich eine Schöffin in Leserbriefen über kriminelle Migranten beschwert hat, wird sie für befangen erklärt. Der Prozess gegen U-Bahntreter Svetoslav S. ist damit vorerst geplatzt - zumindest so lange, bis eine Neuverhandlung beginnen kann.

Wegen der Befangenheit einer Schöffin wird der Prozess gegen den Berliner U-Bahn-Treter Svetoslav S. neu aufgerollt. Das Verfahren war am Donnerstag gestartet und ist nun ausgesetzt worden. Zuvor hatte die Verteidigung einen Antrag gestellt, wonach die Schöffin befangen sei. Sie soll in Leserbriefen der Berliner Justiz Inkompetenz im Umgang mit kriminellen Migranten vorgeworfen haben.

Die Hauptverhandlung soll nun am 26. Juni neu beginnen. Für die Neuverhandlung müssen neue Schöffen benannt werden, die nun für befangen befundene Schöffin werde nach Angaben der Berliner Justiz nicht erneut eingesetzt.

Svetoslav S. ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt, weil er in der Nacht zum 27. Oktober vergangenen Jahres am Neuköllner U-Bahnhof Hermannstraße einer Frau mit Wucht in den Rücken getreten haben soll.

Die damals 26-Jährige stürzte deshalb schwer und brach sich unter anderem einen Arm. Die zur Fahndung nach dem Täter veröffentlichten Überwachungsaufnahmen von dem Angriff sorgten bundesweit für Entsetzen.

Quelle: n-tv.de