Panorama

Bei SEK-Einsatz angeschossen: Radfahrer flüchtet auf A52 vor der Polizei

Ein Mann ist am vergangenen Nachmittag mit dem Fahrrad auf der Autobahn 52 in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Als ein SEK anrückt, sucht der Mann das Weite und wird dabei angeschossen.

Bei einem Polizeieinsatz an der Autobahn 52 in Nordrhein-Westfalen ist ein Mann von Beamten angeschossen worden. Nach Angaben der Polizei hatten Autofahrer am Mittwoch gegen 17 Uhr die Polizei alarmiert. Der Mann fuhr demnach mit einem Fahrrad auf der Autobahn nahe Dorsten.

Als ihn Polizisten kontrollieren wollten, sei er zu Fuß über die Leitplanke in ein Feld geflüchtet. In dieser Situation habe einer der Beamten auf den flüchtenden Mann geschossen. Wie schwer er verletzt ist, war zunächst nicht zu erfahren. Der Flüchtige wurde jedoch in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert.

Die Polizei bestätigte, dass ein Sondereinsatzkommando (SEK) an dem Einsatz beteiligt war. Warum das SEK wegen eines Radfahrers auf der Autobahn hinzugerufen wurde, wollte der Polizeisprecher nicht mitteilen. Die genauen Umstände sollen nun von einer Ermittlungskommission untersucht werden. Auch zur Identität des Mannes und zur Anzahl der Schüsse, die abgegeben wurden, wollte sich die Polizei nicht äußern.

Quelle: n-tv.de