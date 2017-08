Panorama

Geschmack der Kindheit: Restaurant schickt Sterbender Milchshake

Was würde man sich wünschen, wenn man wüsste, dass man sehr bald stirbt? Für Emily Pomeranz war die Antwort klar: Noch einmal einen Milchshake aus der Stadt ihrer Kindheit trinken. Doch die liegt in unerreichbarer Ferne.

Tommy's Restaurant ist in Cleveland Hights im US-Bundesstaat Ohio eine Institution. Es gibt dort Frühstück, Salate, Suppen, Burger und offenbar auch sehr gute Milchshakes. Emily Pomeranz und Sam Klein wuchsen beide in Cleveland Hights auf und lebten inzwischen in Washington.

Es hat ihre Freundschaft vielleicht nicht begründet, aber wahrscheinlich besser gemacht, dass sie sich gelegentlich über die Geschmackserlebnisse ihrer Kindheit bei Tommy's austauschen konnten. Doch nun lag Pomeranz mit Bauchspeicheldrüsenkrebs im Hospiz und würde sehr bald sterben.

Klein besuchte die 50-Jährige dort regelmäßig, erzählt er in einem Facebook-Post, den er nach dem Tod der Freundin veröffentlichte. Er habe sie gefragt, ob sie noch etwas brauche. Darauf habe Pomeranz geantwortet, dass sie unheimlich gern noch einmal einen Mokka-Milchshake von Tommy's trinken würde.

Es war klar, dass sie nie wieder nach Cleveland Hights reisen könnte. Aber vielleicht könnte der Milchshake zu ihr kommen? Klein wandte sich mit dieser Bitte an das Restaurant. Kurz darauf meldete sich der Besitzer Tommy Fello mit der Information, dass er einen Weg finden werde.

Fello erzählte später einem Fernsehsender, so eine Anfrage habe er noch nie gehabt. "Ich war nicht einmal sicher, ob wir es schaffen können." Doch nach zwei Besuchen bei einem Paketdienst stand die Lösung: Fello machte den Milchshake, verpackte es in Trockeneis, zahlte 123 US-Dollar und schickte die Fracht per Übernacht-Versand in das 600 Kilometer entfernte Hospiz.

Pomeranz sei völlig überrascht gewesen, schreibt Klein. Sie sprach tagelang darüber, erzählte ihren Eltern und Freunden und einfach jedem davon. Dann starb sie. "Sie hinterlässt eine Schatztruhe an Erinnerungen." Aber ihr letzter Wunsch nach einem Geschmack aus ihrer Kindheit wurde erfüllt. Klein bittet alle Leser, die in Cleveland Hights vorbei kommen, bei Tommy's Restaurant hereinzuschauen und einen Milchshake zu bestellen. "Und dann sagt: Das ist für Emily. Danke, dass ihr ihr einen geschickt habt."

Quelle: n-tv.de