Für Jugendliche "zum Stürmen": Russland baut deutschen Reichstag nach

Der Patriotische Park im russischen Kubinka soll um eine Attraktion reicher werden - den Nachbau des deutschen Reichstagsgebäudes. Patriotische Jugendliche dürfen ihn künftig erstürmen - und so die Atmosphäre von 1945 nachfühlen.

Russland will nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu ein leicht verkleinertes Modell des deutschen Reichstags bauen, um Jugendlichen zu Trainingszwecken das Erstürmen des Gebäudes zu ermöglichen. "Und zwar nicht an abstrakten Schauplätzen, sondern an konkreten Orten", erklärte Schoigu im russischen Parlament.

Die Nachbildung soll im Militär-Freizeitpark in Kubinka westlich von Moskau stehen und etwas kleiner ausfallen als das Original in Berlin. Zusätzlich sollen weitere Schauplätze des Zweiten Weltkrieges nachgebaut werden, um die Atmosphäre der Zeit fühlen zu können und sich selbst im "Überlebenskampf zu versuchen", sagte Schoigu. Wann das lebensgroße Modell des Reichtags fertiggestellt sein soll, sagte er nicht. Auch, ob es für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, ist unklar.

Die russische Jugendarmee wurde 2015 gegründet. Jugendlichen und Kindern ab 10 Jahren unterlaufen dort ein militärisches Basistraining sowie eine "patriotische Ausbildung". Der Patriotische Park in Kubinka war vor zwei Jahren von Präsident Wladimir Putin eröffnet worden. Neben dem Reichstags-Modell bietet der Park auch militärisches Gerät und Videospiele zum Thema zugänglich. Das Projekt gilt als Symptom eines wachsenden Nationalismus nach der Annexion der Krim-Halbinsel im Jahr zuvor.

Im Mai 1945 eroberte die Rote Armee das Gebäude am Platz der Republik im Berliner Stadtzentrum. Sowjetische Soldaten hinterließen ihre Namen und Botschaften in den Mauern - Spuren, die zum Teil bis heute erhalten sind. Das Gebäude dient seit 1999 als Sitz des Deutschen Bundestages.

