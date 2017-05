Panorama

Haftbefehl aus Karlsruhe: SEK nimmt IS-Verdächtigen in Sachsen fest

Bei einem Großeinsatz der Polizei mit Spezialkräften in Wachau nahe Leipzig hat es insgesamt zwei Festnahmen gegeben. Das bestätigte ein Sprecher der Leipziger Polizei am frühen Morgen, nachdem die Behörde nachts zunächst von mindestens einer Festnahme gesprochen hatte.

Bei dem Einsatz wurde ein Haftbefehl der Generalbundesanwaltschaft vollstreckt. Bei einem der Festgenommenen handelt es sich demnach um einen 29-jährigen Syrer. Er wird verdächtigt, sich als Mitglied "an den ausländischen terroristischen Vereinigungen 'Jabhat al-Nusra' (JaN) und 'Islamischer Staat' (IS) beteiligt zu haben", hieß es. So habe er einer Kampfeinheit angehört und diese auch befehligt. Bei einer Auseinandersetzung mit dem IS habe er sich dann der Terrormiliz angeschlossen. Er soll noch im Tagesverlauf einem Haftrichter vorgeführt werden.

An dem Einsatz, der vom Donnerstagnachmittag bis in den Abend dauerte, war den Angaben zufolge auch Sondereinsatzkräfte der sächsischen Polizei beteiligt. Dem Einsatz gehen offenbar umfangreiche Ermittlungen voraus: Federführend bei den Ermittlungen sei die Polizei in Bayern, heißt es. Die Kollegen in Sachsen unterstützten sie. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" unter Berufung auf einen Polizeisprecher bereits berichtet, dass es zwei Festnahmen gegeben habe. Zum zweiten Festgenommenen gibt es derzeit noch keine Angaben.

Quelle: n-tv.de