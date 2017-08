Panorama

Bewohner mit Waffe verschanzt: SEK rückt zu Oldenburger Wohnhaus an

In einer Wohngegend in Oldenburg hat sich eine Frau mit einer Schusswaffe verschanzt. Laut Polizei hatte das Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss erlassen, nachdem ein Anrufer der Polizei gemeldet hatte, in dem Haus könnten illegale Waffen gelagert sein.

Als die Polizei klingelte, öffnete die Bewohnerin jedoch nicht und forderte die Beamten auf, sich zu entfernen. Die Polizei forderte daraufhin Verstärkung an, seit dem Mittag ist ein Sondereinsatzkommando vor Ort. Wie der NDR berichtet, ist in dem Haus eine Frau mit ihrem Sohn gemeldet. Ob dieser auch dort ist, ist unklar.

Die Beamten gaben an, durch ein Fenster eine Frau mit einer Schusswaffe gesehen zu haben. Die Umgebung im Stadtteil Eversten wurde weiträumig abgesperrt. Wie die Polizei weiter vorgehen will, wird derzeit geklärt.

Quelle: n-tv.de