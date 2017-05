Panorama

Konzertabsagen nach Anschlägen: Sängerin Ariana Grande pausiert Welttournee

Das Teenie-Idol Ariana Grande sagt nach dem Terroranschlag bei ihrem Konzert in Manchester mehrere Auftritte ihrer Welttournee ab. Auch Deutschland ist betroffen. Wie es dann weitergeht, ist noch nicht sicher.

Nach dem Anschlag bei ihrem Konzert in Manchester hat die US-Sängerin Ariana Grande mehrere Konzerte ihrer Tournee abgesagt. Wegen der tragischen Ereignisse werde die "Dangerous Woman Tour" ausgesetzt, teilte die O2-Arena in London auf ihrer Internetseite mit. Dort hätte die 23-Jährige eigentlich noch Konzerte geben sollen.

Die Absage gelte darüber hinaus für alle Auftritte bis zum 5. Juni in Zürich, wurde das Management der Sängerin zitiert. Bis dahin wolle man die Situation neu bewerten. Das Management sprach den Betroffenen seinen Respekt aus und rief dazu auf, die Stadt Manchester und die Familien der Opfer weiter zu unterstützen. "Unsere Art zu Leben wurde wieder einmal angegriffen aber wir werden dies gemeinsam bewältigen", hieß es.

Unter den Opfern in Manchester sind vor allem Kinder und Jugendliche. Ariana Grande ist ein Teenie-Idol. Sie hat sich seit dem Anschlag aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie meldete sich nur einmal kurz nach der Tragödie via Twitter zu Wort: "Am Boden zerstört. Aus tiefstem Herzen, es tut mir so so leid. Ich finde keine Worte." Die 23-Jährige ist nun in Florida bei ihrer Familie.

Grandes Tour hatte bereits im Februar in Nordamerika begonnen, sie stand etliche Male in Kanada und den USA auf der Bühne. Seit Anfang Mai war sie in Europa zu sehen. Von den Absagen ist auch das geplante Konzert am 3. Juni in Frankfurt betroffen - es wäre das einzige in Deutschland während der "Dangerous Woman Tour" gewesen. Insgesamt wurden sieben Auftritte abgesagt.

Noch unklar ist, wie es nach dem 5. Juni weitergeht, zu diesen Konzerten äußerte sich das Management bislang nicht. Der nächste planmäßige Auftritt wäre am 7. Juni in Paris. Danach stehen noch fünf weitere Konzerte auf dem ursprünglichen Tour-Plan in Europa. Vom 29. Juni an soll die Tour in Südamerika weitergehen.

Quelle: n-tv.de