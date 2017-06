Panorama

Bin Naif beliebt in den USA: Saudischer Kronprinz offenbar unter Arrest

Er darf seinen Palast vorerst nicht mehr verlassen. Der Kronprinz von Saudi-Arabien steht anscheinend unter Hausarrest. Vor Kurzem wurde Mohammed bin Naif vom saudischen König abgesetzt. Die Maßnahme soll eine starke Opposition verhindern.

Der abgesetzte bisherige saudische Kronprinz Mohammed bin Naif steht einem Medienbericht zufolge unter Hausarrest. Er dürfe das Land und seinen Palast in der Hafenstadt Dschidda nicht verlassen, meldete die "New York Times" unter Berufung auf amerikanische Offizielle und Saudis aus dem Umfeld der Königsfamilie.

Mit dieser Maßnahme solle mögliche Opposition gegen den neuen Kronprinzen Mohammed bin Salman begrenzt werden. Saudi-Arabiens König Salman hatte den 57 Jahre alten Mohammed bin Naif in der vergangenen Woche als Kronprinzen abgesetzt und stattdessen seinen eigenen, erst 31 Jahre alten Sohn Mohammed bin Salman zum Thronfolger bestimmt.

Mohammed bin Naif verlor auch das Amt des Innenministers, in dem er sich vor allem in den USA wegen seines Vorgehens gegen Extremisten einen guten Ruf erworben hatte. Der neue Kronprinz Mohammed bin Salman gilt schon seit Längerem als eigentlicher starker Mann in Saudi-Arabien. Als Verteidigungsminister verantwortet er unter anderem den saudischen Militäreinsatz im benachbarten Bürgerkriegsland Jemen. Saudische Medien hatten seine Ernennung zum Kronprinzen als problemlos beschrieben.

Quelle: n-tv.de