Panorama

Ausflugsfahrt auf Stausee: Schiff mit 150 Passagieren gesunken

In Kolumbien ist ein Touristenschiff auf einem Stausee untergegangen. An Bord: Mindestens 150 Passagiere. Ob alle das Unglück überlebt haben ist zur Stunde noch unklar.

In einem Feriengebiet im Nordwesten Kolumbiens ist am Sonntag ein Schiff mit etwa 150 Touristen an Bord gesunken. Ob es Todesopfer gab, war zunächst ebenso unklar wie die Unglücksursache. Lokale Medien sprachen zuletzt von drei Toten, bestätigt ist das noch nicht. Ein Hubschrauber der kolumbianischen Luftwaffe sei auf dem Weg zum Unglücksort im Stausee El Peñol im Touristenort Guatapé, um die Rettungskräfte zu unterstützen, teilte die Luftwaffe mit. Es handelte sich demnach um die Fähre "Almirante", die vier Decks hat.

Auf einem Video, das in den sozialen Online-Netzwerken kursiert, ist zu sehen, wie das Schiff innerhalb von wenigen Minuten sinkt. Dutzende andere Boote nähern sich, um die Insassen zu retten. "Die Situation scheint ernst zu sein", verlautete aus der Regierung des Bezirks Antioquia. Die Geretteten würden ins Krankenhaus gebracht.

Der in den 70er Jahren angelegte Peñol-Guatapé Stausee liegt in der Nähe von Medellin. Da der Montag in Kolumbien Feiertag ist, halten sich viele Touristen in Guatapé auf.

Quelle: n-tv.de