"Einen anderen Trottel finden": Schottin kündigt ihren Sch***-Job

Eine ältere Dame hat ihre Arbeit als Putzhilfe satt. Sie beschließt, ihr Leben zu ändern und legt ihrem Arbeitgeber ein besonderes Schreiben vor. Darin wünscht sie ihm Glück, einen Nachfolger zu finden - allerdings nicht ohne einen Seitenhieb.

Wenn der Job nervt, dann bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Bezahlung ist so unfassbar gut, dass man wegen des lieben Geldes bleibt - oder man kündigt. So wie Marlene, eine Schottin, die als Putzhilfe arbeitete und es in ihrem Job nicht mehr länger aushielt.

Und so legte die ältere Frau ihrem Arbeitgeber, einem gewissen Herrn Mac Gilivray, ein Kündigungsschreiben vor, das auf erfrischende Art besonders ist. "Sehr geehrter Herr Mac Gilivray, der Job ist Müll, also kündige ich. Nach dem 30. Juni werde ich nicht mehr kommen. Kann nicht darauf warten. Viel Glück dabei, einen anderen Trottel zu finden, der hier sauber macht", schreibt die ältere Frau. Zur Verabschiedung fügt sie noch einen Freudenschrei hinzu: "Marlene. Yee ha."

Enkelin Kaitlyn McGrory war offensichtlich so angetan von der ehrlichen Aktion ihrer Großmutter, das sie ein Foto des Kündigungsschreibens auf Twitter veröffentlichte. Dazu schrieb sie: "Oh nein, Mann, die Kündigung meiner Großmutter, ich wünschte, es wäre nur ein Scherz."

Der Tweet begeistert Menschen auf der ganzen Welt. Oma McGrory hat mittlerweile einen großen Fanclub. Anerkennend kommentieren zahlreiche User: "Absolut das beste Kündigungsschreiben ever!" oder eben einfach nur "Brillant!"

