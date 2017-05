Panorama

Beim Wandern im Kölner Wald: Schüler entdecken Menschen-Schädel

Bei einem Klassenausflug machen Fünftklässler eine grausige Entdeckung: In Köln-Vogelsang stoßen die Schüler auf menschliche Knochen, darunter einen Schädel. Die Überreste sollen zu einem Torso gehören, der bereits 2016 entdeckt worden war.

Im Kölner Stadtteil Vogelsang hat die Polizei nach einem Gruselfund die Ermittlungen in einem Mordfall aufgenommen. Wie der "Kölner Express" nun berichtet, hatte eine Gruppe Fünftklässler bei einem Klassenausflug am 11. Mai in einem Waldstück zwischen Sträuchern und Bäumen einen menschlichen Schädel und mehrere Knochenteile gefunden.

Die Teile waren nicht vergraben, sie lagen nur mit Laub bedeckt offen herum", sagt ein Polizeisprecher der "Bild-Zeitung". Eine DNA-Analyse ergab nun, dass der Schädel zu einem männlichen Torso gehören. Dieser war im Juli vergangenen Jahres, ebenfalls von spielenden Kindern, hinter der Zoobrücke am linken Rheinufer gefunden worden - Kopf, Arme und Beine der Leiche aber fehlten. Deshalb war eine Identifizierung bisher nicht möglich.

Nach dem Fund des Schädels steht nun zumindest fest: Die menschlichen Überreste gehören zu einem 20-35 Jahre alten, hellhäutigen Mann von normaler Statur. Die Gerichtsmediziner gehen davon aus, dass der Leichnam bis zum Fund nicht länger als zwei Wochen im Wasser gelegen hat. In dem Plastiksack, in dem der Leichnam eingewickelt war, wurden ein roter Pullover mit "Adidas"-Aufschrift und graublaue Turnschuhe mit orangefarbenem Logo der Marke Nike gefunden.

"Wir wissen noch nicht, wer der Tote war und bitten nun erneut um Hinweise von Zeugen", sagte ein Polizeisprecher. Hinweise nimmt die Polizei unter 0221-229-0 entgegen.

Quelle: n-tv.de