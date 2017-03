Panorama

Polizei nimmt 17-Jährigen fest: Schüler schießt auf Schuldirektor

Ein Schüler eröffnet in einer Schule im südfranzösischen Grasse das Feuer. Mindestens acht Menschen werden verletzt - darunter auch der Schulleiter. Entgegen ersten Informationen handelt der 17-Jährige offenbar allein. Sein Motiv ist unklar.

Bei einer Schießerei in einer Schule im südfranzösischen Grasse sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen wurde eine Person festgenommen. Es soll sich um einen 17-jährigen Schüler handeln. Die Behörde und Ermittler hatten zunächst von zwei Tätern gesprochen, von denen einer auf der Flucht sei. Mittlerweile geht die Polizei aber nur noch von einem Angreifer aus.

Der Jugendliche habe mehrere Waffen bei sich gehabt. Er sei mit einem Gewehr, einer Pistole, einem Revolver und zwei Granaten bewaffnet gewesen, heißt es in Polizeikreisen. Unklar sei aber, ob alle Waffen funktionsfähig waren. Informationen des Senders France 3 zufolge soll der Schütze vor der Tat im Internet nach Berichten über Schießereien an Schulen in den USA gesucht haben. Er soll bereits polizeibekannt sein.

Die französische Staatssekretärin für Opferhilfe, Juliette Méadel, sprach auf Twitter zunächst von zwei Verletzten. "Alle Schüler sind in Sicherheit", erklärte sie. Ein Sprecher des Innenministeriums gab die Zahl der Verletzten laut der Nachrichtenagentur AFP mittlerweile aber mit acht an. Demnach erlitten der Schuldirektor und zwei weitere Personen Schusswunden. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, als die Schüler panisch aus dem Gebäude flüchteten.

Behörden geben Terrorwarnung heraus

Laut der Stadtverwaltung von Grasse richtete sich der Angriff gegen den Direktor der Schule, dessen Verletzungen aber nicht lebensgefährlich sind. Ziel des Angriffs soll Medienberichten zufolge aber eigentlich ein anderer Schüler gewesen sein, heißt es. Der Schulleiter sei demnach dazwischen gegangen und verletzt worden. "Es ist noch zu früh, um das Motiv für diese Attacke zu bestätigen", räumte der Ministeriumssprecher ein.

An allen Schulen in Grasse durften Schüler und Lehrer die Gebäude nicht verlassen. Bei der Schule handelte es sich um das Lycée Alexis de Tocqueville. Die Bewohner des Ortes wurden aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben. Die französische Regierung gab eine Terrorwarnung über die Gefahren-App für Handys herausgegeben.

Grasse liegt nahe Cannes und Nizza. Die Stadt hat gut 51.000 Einwohner. Der Ort ist Schauplatz des Romans "Das Parfüm".

