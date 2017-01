Panorama

Mindestens acht Tote in Mexiko: Schütze eröffnet das Feuer in Nachtklub

Es ist der letzte Tag eines internationalen Musikfestivals, als in einem Nachtklub im mexikanischen Playa del Carmen gegen drei Uhr morgens plötzlich Schüsse fallen. In Panik rennen die Menschen aus dem Gebäude. Mindestens acht Besucher sterben.

Bei einer Schießerei in einem Nachtklub in der mexikanischen Stadt Playa del Carmen sind mindestens acht Menschen getötet worden. Medienberichten zufolge stürmte ein Schütze gegen drei Uhr morgens den Klub "Blue Parrot" und eröffnete das Feuer. Videoaufnahmen zeigten die Besucher, wie sie in Panik aus dem Gebäude flüchteten. Es soll mehrere Verletzte geben. Ob auch Touristen darunter sind, ist bisher nicht bekannt.

Die Tat ereignete sich am letzten Abend eines Musikfestivals, das über 150 der weltweit bekanntesten DJs und Musiker in der Touristenstadt versammelt hatte. Die Organisatoren haben alle restlichen Veranstaltungen bereits abgesagt. Der DJ Jack Revill twitterte: "Jemand ist in den Klub in Playa del Carmen gekommen und hat das Feuer eröffnet. Bleibt in euren verdammten Hotels, wenn ihr wegen des Festivals hergekommen seid".

Revill deutete an, es seien womöglich weitere Schüsse in einem anderen Klub in der Stadt, dem "Jungle", gefallen. Offiziell bestätigt ist dies bisher nicht. Lokale Medien vermuteten, dass die Schießerei möglicherweise etwas mit dem anhaltenden Krieg zwischen Drogenkartellen der Gegend zu tun haben könnte.

Quelle: n-tv.de