"Der ganze Ort ist paralysiert": Schule in Niedersachsen brennt nieder

In der Nacht brennt eine Grundschule komplett aus, es entsteht ein Millionenschaden. Menschen werden bei dem Feuer nicht verletzt, doch die Folgen für den kleinen Ort sind erheblich.

Bei einem Großbrand in der Nacht ist eine Grundschule in Niedersachsen komplett zerstört worden. Die Polizei schätzte den Schaden in Echem bei Lüneburg auf rund drei Millionen Euro, wie eine Sprecherin mitteilte.

Rund 130 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. In Niedersachsen sind zurzeit Osterferien. "Wir können weder eine technische Ursache noch Brandstiftung als Ursache ausschließen - die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", hieß es von der Polizei am Morgen.

Das gegen Mitternacht gemeldete Feuer hatte sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Heizungsraum entzündet. Die Flammen griffen dann auch auf die angrenzende Turnhalle über. Das Schulgebäude und die Sporthalle brannten komplett aus, am Morgen standen nur noch die Außenmauern und Teile des Dachstuhls. Kleine Rauchschwaden stiegen aus den Resten der Turnhalle auf. "Das ist eine Katastrophe", sagten Anwohner.

"Wir stehen hier jetzt mit einem Riesenproblem, der ganze Ort ist wie paralysiert", sagte Steffen Schmitter (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Echem mit rund 1000 Einwohnern. "Das wird für die Schüler schwer - hier ist alles weg", meinte Schmitter auch mit Blick auf über die Feiertage zurückgelassenes Eigentum. Doch nicht nur Schüler und Eltern seien betroffen. "Das ist auch ein großer Schlag für das soziale Leben im Dorf. Unsere Vereine nutzen die Halle und auch das Rote Kreuz", sagte Schmitter weiter. Noch sei offen, wie es weitergehen soll.

Quelle: n-tv.de