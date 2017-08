Panorama

Hagel, Sturm, Orkanböen: Schwere Gewitter drohen

Der voraussichtlich heißeste Tag der Woche könnte auch der gefährlichste werden: Meteorologen warnen vor intensiven Gewittern, Hagel und Starkregen. Auch Tornados sind nicht auszuschließen. In der Nacht richteten Unwetter bereits erhebliche Schäden an.

Meteorologen erwarten für den heutigen Dienstag schwere Unwetter in Deutschland. "Es drohen blitzintensive Gewitter mit der Gefahr von großem Hagel und Starkregen sowie Sturm - bis hin zu Orkanböen. Selbst einzelne Tornados sind nicht auszuschließen", sagt n-tv Meteorologe Björn Alexander.

Im Norden und Westen des Landes sind bereits erste Schauer und Gewitter unterwegs. Später werden diese häufiger und intensiver, besonders im Übergangsbereich zur Heißluft. Die Temperaturen liegen maximal bei 23 bis 28 Grad. Richtig heiß dürfte es dagegen in der Südosthälfte Deutschlands werden. Hier rechnen Meteorologen für diesen Dienstag mit viel Sonne und verbreitet bis zu 37 Grad - das wäre ein Rekord in dieser Woche. "Der Sommer probt sein Comeback", so Alexander.

Schäden durch Gewitter

In der Nacht verursachten bereits Unwetter in Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen bereits viele Feuerwehr-Einsätze. Betroffen war vor allem die Gegend um die Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden. Blitze schlugen in mehrere Wohnhäuser ein. Von Verletzten wurde zunächst nichts bekannt. In vielen Fällen mussten nach Angaben der Einsatzkräfte umgestürzte Bäume und Äste weggeräumt werden. In den Stadtteilen Wiesbaden-Breckenheim und Wiesbaden-Medenbach fiel der Strom aus.

In Eppstein im Main-Taunus-Kreis in Hessen hatten die Einsatzkräfte nach Angaben eines Sprechers mit einem größeren Wasserrohrbruch zu kämpfen. Nach Angaben der Wiesbadener Polizei stürzten viele Bäume unter anderem auf parkende Autos. Ein Feuerwehrsprecher in Rheinland-Pfalz bezeichnete das Unwetter jedoch als vergleichsweise klein. Die Lage habe sich kurze Zeit später wieder beruhigt.

Auch in Südthüringen führten die Gewitter zu Behinderungen. So fuhr ein Zug zwischen Hildburghausen und Eisfeld in einen umgestürzten Baum hinein, wie die Bahn mitteilte. Dabei sei niemand verletzt worden.

Ist der Klimawandel schuld?

"Grundsätzlich passt die Zunahme von extremen Niederschlagsereignissen in das Bild des Klimawandels, der uns ja - global gesehen - ansteigende Temperaturen bringt", erklärt n-tv Meteorologe Alexander die extreme Wetterlage. Je wärmer die Luft ist, umso mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen. Die Folge: mehr Regen.

Außerdem gilt: Je feuchter und wärmer die Luft ist, desto mehr Energie hat sie in sich. Gleichzeitig braucht es aber auch entsprechende Wetterlagen, die dann zu Unwettern führen. "Und genau solche Wetterlagen hatten wir in den letzten Wochen und auch in den Sommern der letzten Jahre mehr als genug", sagt Alexander. "Andere Lagen, die uns viele entspannte und stabile Sommertage am Stück bringen, sind dagegen scheinbar vom Aussterben bedroht."

Quelle: n-tv.de