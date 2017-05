Panorama

Hoffnung auf mehr Futter?: Seelöwe zieht Mädchen ins Wasser

Seelöwen sehen für viele Menschen unfassbar niedlich aus. Doch es sind unberechenbare Raubtiere, wie ein Vorfall in Kanada eindrucksvoll belegt.

Im kanadischen Richmond endet ein Ausflug für ein kleines Mädchen mit einem großen Schrecken und der Erkenntnis, dass Tiere wirklich unberechenbar sind. Das Kind saß am Samstag auf einer Mauer im Hafen und war umringt von Touristen. Viele warfen Brotkrumen ins Wasser, um die Seelöwen im Hafenbecken zu füttern. Das war der Moment, in dem Michael Fujiwara sein Handy zückte, um ein Video von den Tieren zu machen. Was er dann allerdings aufzeichnete, hatte er nicht erwartet.

Die Handykamera läuft gerade ein paar Sekunden, als ein Seelöwe den Kopf aus dem Wasser steckt. Er reckt sich weit nach oben, springt schließlich, packt das Mädchen am Kleid und zieht es ins Wasser. Sofort springt ein Mann hinterher und bringt das Kind wieder an Land.

"Ich hatte totale Panik", berichtete der 23-Jährige, der das Video machte, kanadischen Medien. "Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte", erzählte der Mann, der eigentlich nur einen Kaffee trinken wollte.

"Jeder dachte, er (der Seelöwe, Anm. d. Red.) sei superfreundlich und Sekunden nachdem das Mädchen sich dort hingesetzt hatte, springt er heraus und zieht es ins Wasser", sagte Fujiwara der Zeitung "The Star". Sein Video wurde inzwischen über sechs Millionen Mal bei Youtube angesehen. Die Familie des Kindes war von dem Vorfall sichtlich erschüttert und verließ den Ort sofort.

Gefährliche Raubtiere

Bob Baziuk, der Chef der örtlichen Hafenbehörden, sagte, ihm habe sich beim Anblick der Bilder der Magen herumgedreht. Es handele sich zuallererst um einen unglücklichen Vorfall, und er hoffe, dem Mädchen gehe es gut. Baziuk verwies jedoch darauf, dass seine Behörde seit Jahren davor warnt, die Tiere an Steveston Wharf zu füttern. Die kalifornischen Seelöwen kämen immer wieder dorthin, um etwas vom Fang der Fischer abzubekommen. Deshalb gebe es überall Warnschilder. Dass man sich besser an diese Warnungen halte, zeige das Ereignis vom Samstag.

Biologen verwiesen darauf, dass Seelöwen zwar sehr niedlich sind, es sich bei ihnen aber um Raubtiere handele, die bis zu 200 Kilogramm schwer werden können. Schon kleine Bisse können Menschen erheblichen Schaden zufügen, da in den Mäulern der Tiere eine sehr komplexe Bakterienflora existiere. Deshalb sollte das Mädchen unbedingt einen Arzt aufsuchen.

Quelle: n-tv.de