"Zaubertrick" geht viral: Seniorin veralbert Ehegatten

Wer sich neckt, der liebt sich: Mariette Tyks will einen angeblichen Zaubertrick an ihrem Ehemann testen. Neugierig befolgt dieser ihre Anweisungen. Am Ende lachen sich beide schlapp - und viele Millionen Menschen mit ihnen.

"Ich habe den Trick auf Facebook gesehen und wollte ihn bei meinem Mann ausprobieren. Schaut ihn euch an und versucht, nicht zu lachen", steht unter einem Facebook-Video, das mittlerweile über 73 Millionen Klicks abgeräumt hat. Was gibt es denn da zu lachen?

In dem Video sieht man Marietta und Tommy Tyks aus South Bend (US- Bundesstaat Indiana) gemeinsam in der Küche. Sie will ihm vorführen, wie ein Geldstück in einer Wasserflasche landet, wenn man die richtigen Wörter verwendet. "Liebling, ich zeige dir einen Trick", sagt Marietta.

"Okay, zeig mir deinen Trick." Ein bisschen skeptisch, aber interessiert schaut Tommy zu, wie seine Frau eine geöffnete Wasserflasche auf einen Penny stellt und ein Tuch darüber legt.

"Wenn ich die magischen Worte gesagt habe, dann wird die Münze plötzlich nicht mehr unter der Flasche liegen, sondern in der Flasche."

"Wirklich?" - "Ja."

"Okay, zeig es mir!"

Anschließend wedelt Mariette mit ihren Händen und flüstert die magischen Worte "Hoogy-Boogy". "Hoogy-Boogy?", fragt Tommy. Ihre Antwort: "Hoogedy-Boogedy." Tommy lässt sich nicht lumpen und ruft enthusiastisch ebenfalls "Hoogedy-Boogedy!" Er scheint überzeugt, dass seine Frau eine tolle Zauberin ist.

Dann nimmt Marietta das Tuch von der Flasche und erklärt nach einem prüfenden Blick ins Innere: "Du kannst schauen, der Penny ist drin!" Tommy beugt sich über die Flasche. In diesem Moment drückt Marietta den Flaschenkörper und spritzt ihm das Wasser aus der Flasche ins Gesicht. "Ich hab' dich gekriegt", kreischt sie jubelnd. Anschließend können beide herzlich über den gelungenen Streich lachen.

Quelle: n-tv.de