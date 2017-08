Panorama

"Fass ist übergelaufen": Seniorin wegen Brandstiftung verurteilt

Chaos und herumlaufende Ratten in einer Bäckerei störten eine Rentnerin so sehr, dass sie Feuer legte. Nun spricht ein Gericht in Bautzen das Urteil und erklärt: Selbstjustiz ist kein Mittel, um Probleme zu klären.

Die Seniorin, die am Silvesterabend 2016 in einer Bäckerei Feuer legte, hat für ihre Tat nun das Urteil erhalten: acht Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung. Der Grund für die Handlung: Chaos und Ratten rund um die Bäckerei störten die Frau aus Scheckwitz im ostsächsischen Landkreis Bautzen. "Diese Unordnung hat mich rasend gemacht. Unser Grundstück grenzt an die Bäckerei. An diesem Abend ist das Fass übergelaufen", sagte die Rentnerin, die sich erstmals vor Gericht verantworten musste.

Selbstjustiz sei kein Mittel, um Probleme zu klären, erklärte der Vorsitzende Richter des Amtsgerichts Bautzen das Urteil. Als Beweis wurde während der Verhandlung ein Video gezeigt, das am Tatabend von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden war. Es zeigt, wie die Frau mit einem Feuerzeug Pappe und leere Mehlsäcke in einem Anbau des Betriebes entzündete. Innerhalb von zwei Minuten griff das Feuer auf den Vorbau des Daches der Fladenbrot-Bäckerei über.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben beim Alkoholtest der Angeklagten 1,2 Promille. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von 4600 Euro. Nach eigenen Angaben hat die Seniorin ihre Schuld bereits beglichen. Sie haben sich auch bei den Geschädigten mehrfach entschuldigt. Das Urteil ist rechtskräftig, alle Seiten verzichteten auf Rechtsmittel.

Quelle: n-tv.de