Mutmaßlicher BVB-Attentäter: Sergej W. kommt in Untersuchungshaft

Ein Spezialeinsatzkommando nimmt Sergej W. am frühen Morgen auf seinem Weg zur Arbeit fest. Der 28-Jährige soll den Anschlag auf den BVB-Bus verübt haben. Nun hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Wegen des Anschlags auf den Mannschaftsbus von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs habe dem Antrag der Bundesanwaltschaft stattgegeben, teilte der Generalbundesanwalt mit. Der 28-jährige Deutsch-Russe Sergej W. sei dringend verdächtig, den Anschlag auf den BVB-Bus vor anderthalb Wochen verübt zu haben, bei dem BVB-Fußballer Marc Bartra und ein Polizist verletzt worden waren.

Dem mutmaßlichen Attentäter wird versuchter Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Vor zehn Tagen, am Dienstag vergangener Woche, waren vor dem Champions-League-Spiel der Dortmunder gegen den AS Monaco drei mit Metallstiften gefüllte Sprengsätze nahe dem Mannschaftsbus explodiert, die in einem Busch versteckt waren. Die Zündung erfolgte nach derzeitigem Erkenntnisstand für jeden Sprengsatz separat über eine funkausgelöste elektrische Schaltung.

Sergej W. war am Vormittag von der Spezialeinheit GSG9 im Raum Tübingen in Baden-Württemberg festgenommen worden. Der 28-Jährige soll den Anschlag verübt haben, um den Aktienkurs von Borussia Dortmund zum Absturz zu bringen. Er hatte demnach einen Kredit aufgenommen und an der Börse auf den Kursverlust gesetzt. "Bei einem massiven Verfall der Aktie des BVB hätte hier der Gewinn nach vorläufigen Berechnungen ein Vielfaches des Einsatzes betragen", so die Bundesanwaltschaft. Zu genauen Summen, die dabei womöglich gewinkt hätten, äußerten sich die Ermittler zunächst nicht.

Der Tatverdächtige ist laut Bundesanwaltschaft deutscher und russischer Staatsangehöriger. Seit Mitte 2016 war er als Elektriker in einem Tübinger Heizwerk tätig. Die Bundesanwaltschaft hat bisher keine Hinweise auf Mittäter oder Gehilfen. Welchen Sprengstoff der Attentäter verwendet hat und woher er ihn hatte, ist noch nicht geklärt.

Quelle: n-tv.de