Panorama

Nach Terrorattacke in Barcelona: Siebenjähriger Julian bleibt vermisst

Im Chaos nach der Terrorattacke auf die Flaniermeile Las Ramblas wird Julian Cadman von seiner Mutter getrennt - und bleibt vermisst. Die Familie des Jungen startet einen Suchaufruf. Berichte, wonach der Junge gefunden wurde, dementieren die Behörden.

Das britische Auslandsamt hat spanische Medienberichte dementiert, wonach der siebenjährige Julian Alessandro Cadman in einer Klinik in Barcelona gefunden wurde. Der Junge war während der Attacke auf dem beliebten Boulevard Las Ramblas von seiner Mutter Jom getrennt worden. Nach Angaben der Familie liegt die Britin verletzt in einem Krankenhaus. Ihr Zustand sei stabil. Über den Verbleib des Sohnes gebe es weiterhin keine Informationen, hieß es laut "Guardian" aus dem Auslandsamt.

Im Zentrum Barcelonas war am Donnerstag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. Nach Behördenangaben wurden bei der Terrorattacke mindestens 14 Menschen getötet, mehr als 100 wurden verletzt. Noch immer werden 50 Verletzte in Kliniken der Mittelmeermetropole behandelt. Unter den Opfern sind viele Ausländer. Las Ramblas gilt als beliebtes Touristenziel in der spanischen Stadt.

Die Familie von Julian Cadman hatte nach der Terrorattacke einen Aufruf in den sozialen Netzwerken gestartet, um den Siebenjährigen zu finden. Auch die britische Premierministerin Theresa May hatte sich an der Suche beteiligt. Der Siebenjährige hat sowohl die britische als auch die australische Staatsbürgerschaft. May hatte dem Sender Sky News erklärt, man verfolge "eindringlich die Berichte über ein vermisstes Kind mit doppelter Staatsbürgerschaft". Einen Namen nannte sie nicht.

Der Vater des Jungen, Andrew Cadman, war bereits am Freitag von Sidney nach Barcelona gereist, um nach seinem Sohn zu suchen. Australiens Außenministerin Julie Bishop erklärte, man sei "besorgt, aber wir arbeiten eng mit den spanischen Behörden zusammen, um den Verbleib des Australiers aufzuklären." Premierminister Malcolm Turnbull forderte die Australier auf, für den Siebenjährigen zu beten.

Quelle: n-tv.de