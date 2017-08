Panorama

Wo ist Julian Cadman?: Siebenjähriger nach Terror-Attacke vermisst

Julian Cadman ist nach dem blutigen Terroranschlag in Barcelona wie vom Erdboden verschluckt. Der siebenjährige Junge war mit seiner Mutter für eine Hochzeit in die katalanische Metropole gekommen. Während der Attacke verlieren sich Mutter und Sohn.

Der Anschlag mit einem Lieferwagen hat Barcelona mitten ins Herz getroffen. Unter den Toten und Verletzten sind auch zahlreiche Ausländer. Eine australische Familie vermisst ihren siebenjährigen Sohn. Julian Cadman wurde nach der Attacke auf dem beliebten Boulevard Las Ramblas von seiner Mutter getrennt. Diese sei verletzt und befinde sich im Krankenhaus, teilte die Familie mit. Ihr Zustand sei ernst, aber stabil.

Der Großvater des Jungen sucht nun mithilfe sozialer Medien nach seinem Enkel. Er veröffentlichte ein Foto von Julian und bittet die spanische Bevölkerung um Mithilfe.

Julie Bishop, die australische Ministerin für auswärtige Angelegenheiten, bestätigte dem britischen "Guardian", dass ein australischer Staatsangehöriger vermisst werde. Vier Australier seien bei der Attacke verletzt worden, sagte die Ministerin weiter.

Der Vater des Jungen, Andrew Cadman, befindet sich auf dem Weg nach Barcelona, um seinen Sohn zu finden. Laut "Guardian" hatte er nur wenige Stunden zuvor noch mit ihm telefoniert. Julian war demnach mit seiner Mutter Jom Cadman allein in Barcelona. Wie der "Telegraph" berichtet, waren die beiden in der Stadt, weil sie auf eine Hochzeit eingeladen waren. Mutter und Sohn wohnen dem Bericht zufolge in England, während ein Teil von Julians Familie in Australien lebt.

Quelle: n-tv.de