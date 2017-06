Panorama

Rotkäppchen im Schwarzwald: So glücklich ist Amanda Knox

Als Mörderin verurteilt, freigesprochen, wieder verurteilt, wieder freigesprochen - Amanda Knox sorgte jahrelang für Schlagzeilen. Auch als "Engel mit den Eisaugen" bekannt, öffnet sie nun ihren Instagram-Account und zeigt der Welt Einblicke in ihr Privatleben.

Amanda Knox ist die Hauptfigur in einem der spektakulärsten Kriminalfälle der vergangenen Jahre. Die Amerikanerin wurde im Prozess um den Mord an der Studentin Meredith Kercher als "Engel mit den Eisaugen" weltweit bekannt, später als Mörderin verurteilt, freigesprochen, wieder verurteilt und schließlich vom Obersten Gerichtshof in Italien von allen Vorwürfen freigesprochen.

Nach dem Justizkrimi zog Knox zurück in ihre Heimat Seattle, machte ihren College-Abschluss und wurde freie Autorin. 2013 veröffentlichte sie ein Buch über ihre Zeit im Gefängnis mit dem Titel "Zeit, gehört zu werden" (engl. "Waiting to Be Heard").

Danach wurde es still um die heute 29-Jährige. Jetzt zeigt Knox erstmals Einblicke in ihr Privatleben. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sie Ausschnitte aus ihrem neuen Leben. "Was ist passiert? Naja, ich habe mein Instagram öffentlich gemacht. Kein Hamstern von meinen großartigen Katzen-Videos mehr", erklärte sie via Twitter.

Knox postet Fotos mit ihrem neuen Freund, dem Romanautor Christopher Robinson. Man sieht die beiden in Alltagssituationen, beim Küssen, Kochen, Entspannen, mit Partner-Tattoos und auf ihrer gemeinsamen Reise durch Europa. Sie waren im Elsass, am Atlantik und in der Bretagne, in Paris, Stuttgart, München und am Bodensee. Es gibt Fotos aus einer Gaskammer im KZ Dachau, aus Hotelbetten, beim Grillen im Park, beim Bummeln und Bilder vom Meer.

Ende gut, alles gut?

Ein paar Fotos zeigen Knox im Schwarzwald in Deutschland. Als Rotkäppchen verkleidet, wird sie vom bösen Wolf verfolgt. Ob die Bilder eine Anspielung auf ihre harte Zeit als mutmaßliche Mörderin im Gefängnis sind, bleibt unbeantwortet. Wie für Rotkäppchen ging es auch für Knox am Ende noch gut aus.

Knox, damals Studentin in Italien und ihr italienischer Freund Raffaele Sollecito waren angeklagt, die britische Austauschstudentin im Jahr 2007 in ihrer Wohnung in Perugia beraubt und getötet zu haben. 2009 werden Knox und Sollecito wegen Mordes und sexueller Gewalt zu 26 und 25 Jahren Haft verurteilt. Im Oktober 2011 spricht das Gericht Knox und Sollecito frei. Zwei Tage später kehrt die Amerikanerin in die USA zurück - doch im März 2013 hebt das Gericht den Freispruch gegen Knox und Sollecito auf. Ein neuer Prozess beginnt im September 2013. Vier Monate später wird Knox in Abwesenheit zu 28,5 Jahren und Sollecito zu 25 Jahren Haft verurteilt. Beide fechten den Schuldspruch an. Am 27. März 2015 spricht das oberste Gericht Italiens Knox und Sollecito endgültig vom Mord an Kercher frei.

Quelle: n-tv.de