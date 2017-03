Panorama

Parodie auf "BBC Dad": So hätte eine "Working Mom" reagiert

Das Original wurde zum Internethit: Ein Mann wird während eines Live-Interviews von seinen kleinen Kindern überrascht - der Alltag jeder Mutter, die von zu Hause arbeitet, finden "Jono und Ben", die den Spieß umgedreht haben.

Ein Politikprofessor gibt der BBC ein Live-Interview zur Amtsenthebung von Südkoreas Präsidentin und plötzlich tanzt ein kleines Mädchen in das Arbeitszimmer ihres Vaters, gefolgt von ihrem kleinen Bruder im Rollwagen. Dem medienerfahrenen Mann fällt es sichtlich schwer, die Konzentration zu bewahren. Über dieses Video haben Menschen weltweit in den vergangenen Tagen gelacht.

Aber was passiert, wenn man die Rollen vertauscht und nicht der Vater, sondern die Mutter das Interview gegeben hätte? Wie hätte sich wohl eine Frau angesichts der ungebetenen Gäste geschlagen? Ein neuseeländisches Comedyduo "Jono and Ben" gibt die Antwort auf diese Frage. In ihrer Parodie auf den "BBC Dad" machen sie kurzerhand die Mutter zur Expertin, die via Videoschaltung Fragen zu einem Politikskandal in Südkorea beantwortet.

Mehr zum Thema 15.03.17 Kinder stürmen Arbeitszimmer Professor Kelly erklärt verrücktes Interview

Und wie beim "BBC Dad" stürmen zunächst die Kinder ins Arbeitszimmer. Die Frau lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, nimmt das Mädchen auf ihren Schoß, spielt mit ihr und füttert das Baby, während sie völlig unbeirrt die Fragen des Nachrichtensprechers beantwortet. Eine politische Krise analysieren? Nebenbei kochen, bügeln und die Toilette putzen? Überhaupt kein Problem. Das ist Alltag für eine "Working Mom". Zum Schluss entschärft die Politikwissenschaftlerin auch noch eine Bombe - und dann ist da noch ihr Ehemann, der irgendein Problem mit einem Socken hat.

Auf Facebook hat das Video bereits die Zehn-Millionen-Marke geknackt, auch auf Youtube wird es tausendfach angeschaut. Die Parodie von "Jono and Ben" ist nicht die einzige. "Star Wars"-Fans haben eine Version mit Darth Vader gedreht – der von hereinrollenden Droiden und Prinzessin Lea unterbrochen wird.

Quelle: n-tv.de