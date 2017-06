Panorama

Die Wetterwoche im Schnellcheck: Sommer auf Sparflamme

Das war's erst mal mit der sommerlichen Hitze: In der nächsten Woche pendeln sich die Temperaturen wieder auf rund 20 Grad ein. Für eine Woche im Juni ist das allerdings völlig normal, erklärt n-tv-Meteorologe Björn Alexander.

Hoffentlich haben Sie das Wochenende genießen können. Denn im Laufe der nächsten Woche bewegen sich die Temperaturen eher wieder im Bereich um die 20 Grad. Am längsten wird sich die Wärme zuvor noch im Süden halten. Aus meteorologischer Sicht erwartet uns somit eine ganz normale Frühsommerwetterlage.

Top und Flop

Ein richtiges Dauerhoch will uns Petrus einfach weiterhin nicht bringen. Insofern sind es die vorübergehenden Schönwetterphasen, die das Herz der Sonnenanbeter höher schlagen lassen und vor allem in der ersten Wochenhälfte zu finden sind. Auf der anderen Seite steht der wechselhaftere und kühlere zweite Wochenabschnitt. Jedoch gilt dabei natürlich nach wie vor: die Natur hat Durst und der Regen wird somit auch schon mal ganz gerne gesehen.

Montag

Abkühlung im Norden um rund 10, im Süden um 5 bis 8 Grad. Im Norden dazu kräftiger Wind, häufig Regenschauer und nur noch Spitzentemperaturen von 17 bis 22 Grad. In der Mitte und im Süden bei einem Mix aus Sonne und Wolken nur vereinzelt Schauer, in Alpennähe nachmittags lokale Gewitter. Hier noch 23 bis 27 Grad.

Dienstag

Es bleibt beim Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Am schönsten ist es im Süden, während die Nordlichter einzelne Schauer abbekommen. Kühle 16 Grad an der Nordsee, maximal 26 Grad in Freiburg.

Mittwoch

Zeitweise sonnig und wieder spürbar wärmer. Im Südwesten 25 bis 30, im Norden und Osten 18 bis 23 Grad. Abends in Alpennähe lokale Gewitter möglich.

Donnerstag (Fronleichnam)

Zunächst verbreitet sonnig, nachmittags im Südwesten zunehmend gewittrig. Im großen Rest bleibt es trocken und schöner. Höchstwerte: sommerlich bei 26 bis 31, an der See um 23 Grad.

Freitag

Nach jetzigem Stand ereilt uns zunehmend windiges Schauerwetter und eine erneute Abkühlung. 17 bis 23 Grad werden es maximal noch im Norden und 23 bis 27 Grad im Süden.

Samstag

Zeitweise sonnig und die Regengüsse werden seltener bei meistens 16 bis 22 Grad. Einzig der Südwesten bekommt noch Sommerfeeling bei um die 25 Grad.

Sonntag

Bis jetzt sagt die Wetterprognose: es wird windig, wechselhaft und sehr kühl. Diese Voraussicht ist allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch recht vage. Vielleicht schwenken die Wettermodelle in den nächsten Tagen doch wieder in Richtung Sommer um.

Quelle: n-tv.de