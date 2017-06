Panorama

Hitze in Spanien: Sommer pausiert - leider am Wochenende

So richtig dauerhaft kommt der Sommer hierzulande nicht in Fahrt. In der kommenden Woche aber wird nach zuvor mauen Tagen stellenweise wieder die 30-Grad-Marke geknackt. Allerdings liegt dazwischen das Wochenende.

Mal heiß, mal kühl. Der Sommer kommt irgendwie schubweise. Bleibt das so?

Im Prinzip schon. Denn während der Sommer jetzt gerade zur Hochform aufläuft, rückt bereits die nächste Kaltfront heran. Dahinter wird es am Freitag und Samstag wechselhaft und kühler. Sonntag gibt sich der Sommer dann ein Comeback, das vielleicht sogar mal für drei oder vier Tage halten könnte.

Anderswo ist der Sommer anscheinend konstanter. Große Hitze soll es in Spanien geben.

Die Iberische Halbinsel ächzt in diesen Tagen unter einer langen, intensiven und vor allem außergewöhnlich frühen Hitzewelle. Denn Temperaturen von meistens 35 bis 40 Grad im Schatten kennt man in Zentralspanien und Andalusien natürlich schon. Allerdings eigentlich erst im Hochsommer, also im Juli und August. Etwas erträglicher ist die Hitze derzeit in Südwesteuropa nur unmittelbar an der Küste bei Spitzenwerten von 29 bis knapp 35 Grad. Spürbar kühler zeigt sich nur Nordspanien bei Höchstwerten um die 20 Grad.

Ist ein Ende der Hitze absehbar?

Momentan steigen die Temperaturen einem vorläufigen Höhepunkt entgegen. Am heißesten wird es mit bis zu 43 Grad zwischen Cordoba und Sevilla. In den Folgetagen ebbt die Hitze etwas ab bei meist unter 40 Grad, jedoch mit verbreitet 35 bis 39 Grad bleibt es heiß und die Waldbrandgefahr steigt rapide an.

Zurück zu unserem Wetter: wie sind die Aussichten in den kommenden Tagen?

Mit teils heftigen Gewittern wird die Sommerwärme bis zum Freitag ostwärts abgeschoben. Dahinter bringt uns der Freitag selber wechselhaftes Wetter und mit teils stürmischen Böen ziehen gebietsweise kompakte Wolkenfelder über uns hinweg. Vornehmlich in der Nordosthälfte sind noch länger Schauer sowie Blitz und Donner möglich. Im übrigen Land wird die Schauer- und Gewitterneigung im Tagesverlauf rasch geringer und von Südwesten her zeigt sich die Sonne immer häufiger.

Was machen die Temperaturen?

Legen eine Verschnaufpause ein. Sommerlich bei bis zu 26 Grad Celsius wird es nur noch im Breisgau/Oberrhein. Ansonsten werden es maximal noch frische 17 bis 23 Grad.

Wie warm wird der Samstag?

Im Prinzip ähnlich. Der Oberrhein bekommt am ehesten Sommerfeeling bei um die 25 Grad. Der große Rest zeigt sich bei 17 bis 24 Grad frischer, aber insgesamt nicht unfreundlich. Alles in allem sieht es nämlich ganz gut, im Norden auch sonnig aus. Außerdem ist die Schauerneigung gering. Also freundliches und eher frisches Frühsommerwetter.

Dem am Sonntag schon wieder der Sommer folgen wird?

Genauso ist es. Besonders entlang der Mittelgebirge bilden sich im Tagesgang noch ein paar flache Quellwolkenfelder. Im übrigen Land dominiert hingegen mehrheitlich die Sonne und es bleibt trocken. Dazu schwenken die Temperaturen gen Sommer bei Tageshöchstwerten zwischen 20 Grad direkt an der Nordsee und bis zu 30 Grad oder etwas mehr am Rhein.

Klingt angenehm.

Ist es erst einmal sicherlich auch. Das könnte sich allerdings für hitzeempfindliche Menschen danach ändern. Vor allem in den Ballungsräumen im Westen und Südwesten steigen die Temperaturen nämlich von Montag bis Mittwoch rasch auf 30 bis 34 Grad. Sonst werden es oftmals zwischen 20 und knapp 30 Grad. Dabei überwiegt verbreitet die Sonne. Erst zur Wochenmitte steigt die Schauer- und Gewitterwilligkeit.

