Panorama

Die Wetterwoche im Schnellcheck: Spätwinter statt Lenz

Gestern schneite es im Nordosten mal bis ganz runter. Heute sorgte der Schneefall rund um Olpe in NRW auf den Autobahnen A4 und A45 für etliche Staukilometer. Und auch in den nächsten Tagen und vor allem Nächten (mit Frost und Bodenfrost) zeigt der Spätwinter noch einmal seine Zähne. Hier der Überblick über die nächsten Tage von n-tv Meteorologe Björn Alexander.

Top und Flop

Floppen dürfte besonders die erste Wochenhälfte, wenn sich die wohl kältestete Luft bei uns einnistet, die uns Mitte April überhaupt erreichen kann. Zwar sorgt dabei ein Hoch für mehr Sonnenschein. Allerdings ist der wolkenarme Himmel in Kombination mit der Kaltluft ein Garant für sehr kalte Nächte. Der Frost könnte außerdem für erhebliche Schäden an den bereits blühenden Obstbäumen und Weinreben sorgen. Ein kleiner Lichtblick ereilt uns wahrscheinlich am Freitag, wenn es tagsüber mit Sonne immerhin verbreitet zweistellige Temperaturen gibt. Am Wochenende naht wahrscheinlich aber schon wieder Polarluft mit weiteren Schauern. Hier die Details.

Dienstag

Nochmals kälter und aprilwettrig mit Schauern, die auch im Flachland als Schnee, Schneeregen und Graupel übergehen. Im Bergland bleibt’s spätwinterlich mit Schnee und Glätte. Zudem drohen einzelne Gewitter mit Sturmböen bei nur noch 4 bis knapp 11 Grad.

Mittwoch

Es wird ruhiger, häufiger trocken, aber eben auch richtig kalt. Normalerweise würden wir in diesem Jahreszeit schon mal vor Bodenfrost warnen. Jetzt allerdings sprechen wir vielerorts von richtigem Luftfrost, also in zwei Metern Höhe. Auch mäßiger Frost von minus 5 Grad oder darunter dürfte stellenweise dabei sein. Tagsüber an den Alpen noch letzte Flocken, im übrigen Land meist trocken und zeitweise freundlich oder sonnig. Dazu Tageshöchstwerte zwischen 4 und 10 Grad.

Donnerstag

Nach frostigem Beginn werden es mit Sonnenunterstützung immerhin 2 bis 11 Grad. Dabei bleibt es mehrheitlich trocken.

Freitag

Oft freundlich oder sonnig und milder. Die Temperaturen erreichen 5 bis 14 Grad.

Wochenende

Am Rhein könnte der Samstag vielleicht noch an den Frühling erinnern. Wenn es gut läuft werden es nämlich Spitzenwerte um die 15 Grad. Sonntag wird es dann aber überall kälter und unbeständig mit Schnee in den Mittelgebirgen. Denn die Temperaturen bringen es wahrscheinlich nur noch auf maximal 5 bis 13 Grad.

