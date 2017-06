Panorama

Dramatische Minuten in New York: Spaßpark-Besucher retten fallenden Teenager

Viele Familien unternehmen einen Wochenendausflug in den Vergnügungspark Great Escape. Plötzlich droht ein junges Mädchen aus einer Seilbahn zu stürzen. Spontan tun sich einige Besucher zusammen.

Gleich mehrere Schutzengel hatte am Wochenende ein junges Mädchen in einem Vergnügungspark in Queensbury im US-Bundesstaat New York. Die 14-jährige Leann Winchell war im Great Escape Amusement Park mit einer Seilbahn einige Meter über dem Erdboden unterwegs, als sie in dem Gefährt den Halt verlor.

Bilder von Augenzeugen zeigen, wie sie verzweifelt versucht, sich an der Gondel festzuhalten. Allerdings machten die Menschen, die die Situation am Boden beobachteten, nicht nur Fotos. Sie taten sich auch zusammen, um dem Mädchen zu helfen. Sie bildeten einen Kreis und ermutigten Leann, sich aus einer Höhe von mehr als sieben Metern fallen zu lassen.

Dann fingen mehrere Menschen die 14-Jährige auf. Eine Augenzeugin berichtete der britischen BBC, ohne diese Unterstützung hätte das Mädchen schwer verletzt oder möglicherweise sogar getötet werden können. So wurde sie nach dem Vorfall zwar im Krankenhaus behandelt, trug aber dem örtlichen Polizeichef zufolge keine ernsthaften Verletzungen davon. Auch einer der "Helden" am Boden musste wegen Rückenproblemen versorgt werden, konnte das Krankenhaus aber bereits wieder verlassen.

Völlig unklar ist noch, wie der Teenager aus Greenwood, im US-Bundesstaat Delaware, aus der Gondel rutschen konnte. Augenzeugen zufolge könnte das Mädchen in Panik geraten sein, möglicherweise nachdem sie von einer Biene gestochen wurde.

Die Polizei und der Betreiber des Parks hatten sofort reagiert, nachdem der Notfall bekannt geworden war. Die Seilbahn wurde sofort angehalten, eine spätere Überprüfung ergab, dass die Gondel und alle Sicherheitsvorrichtungen daran intakt waren.

Quelle: n-tv.de