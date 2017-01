Panorama

Während Turniers in Tschechien: Sporthalle stürzt unter Schneelast ein

In Tschechien stürzt während eines Hockey-Turniers plötzlich das schneebedeckte Dach der Sporthalle ein: 80 Menschen halten sich zum Zeitpunkt des Unglück in dem Gebäude auf - zwei von ihnen werden verletzt, als sie versuchen, ins Freie zu flüchten.

Inmitten eines Hallenturniers ist das Dach einer Sporthalle in Tschechien unter der Last einer Schneedecke eingestürzt. Wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete, hielten sich zum Unglückszeitpunkt am Samstagabend rund 80 Menschen in der Halle in der nordosttschechischen Stadt Ceska Trebova auf.

Sie konnten alle rechtzeitig ins Freie flüchten. Nur zwei junge Sportler wurden auf der überhasteten Flucht über eine schmale Treppe verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Einer war gestürzt und der andere gegen eine Tür gestoßen.

Eine Videoaufzeichnung des tschechischen Verbandes für Floorball zeigt die Dramatik des Geschehens: Mitten in einem Spiel beginnt sich die Dachkonstruktion zu lösen. Während Spieler und Zuschauer aus der Halle laufen, sinkt sie tiefer und stürzt ein.

Polizei untersucht Einsturzursache

In der Halle hatte ein Regionalturnier für Nachwuchsspieler der Sportart Floorball - eine Art Hallenhockey, auf Deutsch auch als Unihockey bekannt - stattgefunden. Erst am Freitag musste die Feuerwehr in der benachbarten Slowakei 30 Kinder aus einer Grundschule holen, weil die Last des Schnees einen Teil des Daches eindrückte.

In einer Erklärung der Polizei hieß es, die Ursache für den Einsturz werde noch untersucht. Nach Angaben des Floorball-Verbands war die Halle erst kurz zuvor in Betrieb genommen worden. Das Turnier sei das erste große Sportereignis in dem Gebäude gewesen.

Quelle: n-tv.de