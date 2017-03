Panorama

Gefährliche Post abgefangen: Sprengstoffpaket in Ministerium entdeckt

Im Bundesfinanzministerium ist in der Poststelle ein Paket mit einem explosiven Gemisch entdeckt worden. Das sogenannte Blitzknallgemisch hätte beim Öffnen zu erheblichen Verletzungen führen können, teilte die Polizei mit. Der selbstgebaute Knallsatz hatten einen scharfen Zünder. Die Substanz wird häufig bei der Herstellung von Pyrotechnik verwendet.

Die Sendung war am Morgen in der Postverteilerstelle entdeckt worden. Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts konnten bei einer ersten Prüfung eine Gefahr nicht ausschließen, hieß es weiter.

Die Postverteilerstelle in der Niederkirchnerstraße in Berlin-Mitte wurde daraufhin geräumt. Der Zünder sei von Spezialisten noch in der Poststelle entschärft worden. Anschließend wurde das Paket geröntgt und auf einen Sprengplatz in Berlin-Grunewald gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Das Ministerium wollte sich nicht äußern.

Quelle: n-tv.de