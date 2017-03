Panorama

Sendung an Schäuble abgefangen: Sprengstoffpaket kam aus Griechenland

Im Finanzministerium wird gestern ein Paket mit Sprengstoff abgefangen. Es ist offenbar direkt an Minister Schäuble adressiert: Absender ist angeblich ein Oppositionspolitiker aus Griechenland. Ein Öffnen des Päckchens hätte schwerwiegende Folgen gehabt.

Ein im Bundesfinanzministerium abgefangenes Paket mit Sprengstoff kam nach Polizeiangaben aus Griechenland. "Die griechische Polizei hat uns informiert, dass auf dem Paket, das mit dem griechischen Postdienst Elta befördert wurde, griechische Briefmarken waren", sagte ein Polizeibeamter in der Nacht. Griechenlands stellvertretender Bürgerschutzminister Nikos Toskas habe seinen deutschen Amtskollegen kontaktiert.

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung war das Paket, das über eine Art Zünder verfügte, direkt an Wolfgang Schäuble adressiert. Der Bundesfinanzminister ist in Griechenland unbeliebt, er gilt als Verfechter eines strengen Sparkurses für das in eine finanzielle Schieflage geratene Land.

Wie die "Bild" berichtet, sei der rechte Oppositionspolitiker Adonis Georgiadis von der Partei Nea Dimokratia (ND) als Absender genannt worden. "Es ist leider wahr. Der oder die Terroristen haben wohl meinen Namen genommen, weil ich in Griechenland als Freund von Herrn Schäuble gelte", sagte er der Zeitung. Georgiadis gilt als Feindbild der Linken. Seine Buchhandlung wurde mehrfach Ziel von Angriffen, die dem autonomen Lager zugeschrieben wurden.

Die Berliner Polizei hatte erklärt, das in dem Päckchen enthaltene Gemisch "wäre geeignet gewesen, erhebliche Verletzungen beim Öffnen des Pakets zu verursachen". Ein sogenanntes Blitzknallgemisch werde häufig bei der Herstellung von Pyrotechnik eingesetzt.

In der Poststelle des Ministeriums in Berlin nahe dem Potsdamer Platz war am Dienstagvormittag in einem Paket beim routinemäßigen Röntgen ein verdächtiger Gegenstand aufgefallen. Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts hatten nach einer ersten Begutachtung eine Gefahr nicht ausschließen können. Die Mitarbeiter mussten daher die Postverteilerstelle und umliegende Räume verlassen.

Auch nach dem Röntgen des Pakets konnte der Inhalt nicht eindeutig identifiziert werden, weshalb es auf einen Sprengplatz in Grunewald gebracht und am frühen Abend gesprengt wurde. Die Ermittlungen übernahm das Berliner Landeskriminalamt.

Quelle: n-tv.de