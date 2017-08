Panorama

Rumänische Fabrik im Visier: Spur im Eier-Skandal führt nach Belgien

Ermittler prüfen derzeit, wie das Insektengift Fipronil in Millionen Eier gelangt ist. Nach "Spiegel"-Informationen gehen Behörden den ersten Hinweisen nach. Eine rumänische Chemiefabrik in Belgien soll große Mengen des Tiermedikaments gekauft haben.

Im Skandal um Millionen mit dem Insektengift Fipronil belastete Hühnereier ist dem "Spiegel" zufolge ein Chemikalienhändler aus dem belgischen Weelde ins Zentrum der Ermittlungen gerückt. Belgische und niederländische Fahnder gehen Hinweisen nach, wonach der Händler Patrick R. um den Jahreswechsel in einer Fabrik in Rumänien große Mengen des Tiermedikaments Fiprocid geordert habe, das den gefährlichen Wirkstoff Fipronil enthält, berichtete das Magazin.

Ehemalige Geschäftspartner des Unternehmers sagten dem "Spiegel" demnach, dass es sich um Bestellungen im Volumen von mehreren zehntausend Euro gehandelt habe. Weder Patrick R. noch dessen belgischer Strafverteidiger seien am Donnerstag für eine Stellungnahme erreichbar gewesen.

Das Kontaktgift war offenbar einer Flüssigkeit namens "Dega 16" beigemischt, die in 20-Liter-Kanistern vertrieben wurde und der Säuberung von Geflügelställen dienen sollte. In Deutschland ist ein Präparat dieses Namens auf dem offiziellen Markt nicht erhältlich.

Fipronil wird unter anderem als Pflanzenschutzmittel und in der Tiermedizin gegen Flöhe und Zecken bei Katzen und Hunden, aber auch zur Bekämpfung von Läusen, Schaben und Milben eingesetzt. Die Anwendung bei Tieren, die Lebensmittel liefern, ist verboten.

Weitere Produkte betroffen

Das Untersuchungsamt in Münster geht unterdessen davon aus, dass auch andere mit Eiern erzeugte Lebensmittel betroffen sein können. "Es ist naheliegend, dass es bei Eiern nicht bleiben wird", sagte Prof. Peter Fürst, Vorstandsvorsitzender des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Münsterland-Emscher-Lippe.

Rückstände von Fipronil seien möglicherweise auch in Produkten wie Mayonnaise oder Eierlikör zu finden, für die Eier weiterverarbeitet wurden. Das Amt in Münster testet derzeit Eier aus NRW auf Fipronil. "Von dem, was wir bislang wissen, gibt es aber für Verbraucher keinen Grund zur Panik", betonte Fürst.

Diese Aussage sei aber ausdrücklich noch nicht auf die derzeit getesteten Eier, sondern auf die bislang bekannten Daten von getesteten Eiern aus Niedersachsen und den Niederlanden zu beziehen.

Quelle: n-tv.de