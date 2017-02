Panorama

Russischer Milliardär bezahlt: Streit um weltgrößte Segeljacht beigelegt

Er hat sich das größte Segelschiff der Welt bauen lassen - und dann offenbar nicht bezahlt. Doch nun hat der russische Milliardär Andrej Melnitschenko der Werft aus Schleswig-Holstein offenbar die letzte Rate überwiesen.

Der Streit um die Bezahlung der größten Segeljacht der Welt ist nach Informationen des NDR beigelegt. Vor einem Gericht in Gibraltar einigten sich die Anwälte des Auftraggebers der Jacht, des russischen Milliardärs Andrej Melnitschenko, und die Anwälte der schleswig-holsteinischen Werft Nobiskrug, so der Sender. Dabei gehe es um Restforderungen der Werft Nobiskrug als Projektträger in Höhe von 15,3 Millionen Euro.

Ein Nobiskrug-Sprecher sagte, er könne sich zu dem Ergebnis in Gibraltar nicht äußern, da es der Werft noch nicht vorliege. Auch der Londoner Agent von Melnitschenko wollte sich zunächst nicht äußern. Die in Kiel gebaute Privatjacht soll nach Spekulationen um die 400 Millionen Euro gekostet haben. Seit etwa einer Woche lag die "Sailing Yacht A" an der Kette vor Gibraltar - erwirkt von Nobiskrug als Druckmittel. Es wurde damit gerechnet, dass die Maßnahme noch im Laufe des Tages aufgehoben wird.

Strittig ist laut NDR gewesen, wo die Restsumme treuhänderisch liegen soll. Die Einigung sehe vor, dass die Schlussrate von 9,8 Millionen Euro weiterhin auf einem Treuhandkonto der Anwälte Melnitschenkos in London bleibe. Nobiskrug habe dies für zu unsicher gehalten. Weitere 5,5 Millionen Euro sollen den Angaben zufolge auf ein Treuhandkonto in Gibraltar fließen. Das Geld sei für Arbeiten von Subunternehmern von Nobiskrug vorgesehen.

Quelle: n-tv.de