Panorama

Vier Verletzte in Bremen: Streit vor Disco endet in Messerstecherei

Die Disco-Meile in Bremen ist berüchtigt für Kriminalität und Gewalt. Auf dem Gelände gibt es deshalb eine Waffenverbotszone. Dennoch kam es nun zu einem blutigen Streit.

Bei einer Messerstecherei vor einer Bremer Disco sind vier Männer im Alter von 18 bis 26 Jahren verletzt worden. Der 26-Jährige schwebte nach der heftigen Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen zunächst in Lebensgefahr, inzwischen geht es ihm etwas besser, teilte die Polizei mit.

Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger wurde noch vor Ort festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Nach einem flüchtigen Mittäter, der entkommen konnte, werde weiter gefahndet. Der Hintergrund des heftigen Streits zwischen mehreren Kontrahenten im Bremer Discoviertel am Bahnhof war zunächst unklar. Aus bisher nicht geklärten Gründen gerieten Täter und Opfer in einen zunächst verbalen Streit, berichtete die Polizei. Danach gingen sie mit Messern aufeinander los.

Die sogenannte Disco-Meile in Bremen ist ein Brennpunkt erhöhter Kriminalität und Gewalt. Dort wurde eine Waffenverbotszone eingerichtet. Oft feiern Tausende auf der Disco-Meile bis in die frühen Morgenstunden. Erhöhter Alkoholkonsum begünstigt dann nach Einschätzung der Behörden auch Gewalttaten.

Quelle: n-tv.de