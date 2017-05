Panorama

Wertvoll wie Poesie: Student macht Harvard-Abschluss mit Rap

Drehbücher gab es schon, Gedichtbände und Kurzgeschichten. Doch mit einem Musikalbum hat noch nie jemand versucht, eine Abschlussarbeit in Harvard zu bestreiten. Bis jetzt.

Obasi Shaw hat gerade sein Studium an der US-Elite-Universität Harvard mit Auszeichnung beendet. Dabei schrieb er Universitätsgeschichte, denn er ist der erste Absolvent, der seine Abschlussarbeit in Form eines Musikalbums vorlegte.

Frühere Absolventen legten nach Angaben der "Harvard Gazette" bereits Drehbücher, Memoiren, Kurzgeschichten oder Gedichtsammlungen als kreative Abschlussarbeit vor. Shaw erreichte nun mit der Anerkennung seines Albums, das Rap ebenso viel zählt wie Poesie.

Der 20-Jährige stammt aus einem Vorort von Atlanta und macht in seiner Freizeit Musik. Zu seinem Album "Liminal Minds" fühlte er sich unter anderem von Geoffrey Chaucers "Canterbury Tales" aus dem 14. Jahrhundert inspiriert. Shaws Diplom-Berater Josh Bell sagte der Universitätszeitung, sein Student habe in seiner Arbeit in jedem Lied Geschichten aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt, "kritisch gegenüber der amerikanischen Gesellschaft und der Rassenpolitik". Vor allem aber sei es "ein lustiges und interessantes Album".

Die Zeit wurde knapp

Shaw zufolge beschäftigen sich die Songs mit Sklaverei und Polizei-Brutalität, mit Rassentrennung, der Black-Lives-Matter-Bewegung und Barack Obama. "Schwarze Menschen in Amerika sind irgendwie zwischen Freiheit und Sklaverei gefangen." Sie seien frei, aber nicht gleich. Er habe die Titel im Lauf des letzten Jahres geschrieben und in einem Studio aufgenommen. Auf die Idee, dies als Abschlussarbeit einzureichen, sei seine Mutter gekommen, als der Abgabetermin immer näher rückte und er keine Ahnung hatte, worüber er schreiben wollte.

Das gesamte Album ist bei Soundcloud online. Die Musik will Shaw aber trotzdem nicht zu seinem Beruf machen, er beginnt im Herbst ein einjähriges Praktikum beim Internetkonzern Google.

Quelle: n-tv.de