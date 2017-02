Panorama

Doppelmord an Senioren: Täter waren womöglich Einbrecher

Eine Frau und ein Mann sind tot, eine weitere Frau schwer verletzt. Die Gemeinde Königsdorf in Oberbayern steht nach dem Verbrechen unter Schock. Eine Sonderkommission nimmt die Arbeit auf und hat erste Ermittlungsansätze.

Nach dem schweren Gewaltverbrechen mit zwei Toten und einer Verletzten im bayrischen Königsdorf suchen die Ermittler weiter fieberhaft nach dem oder den Tätern. "Wir arbeiten natürlich mit Hochdruck", sagte ein Sprecher der Polizei in Rosenheim. Eine Sonderkommission ist mit den Ermittlungen betraut. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten könnte es sich um eine von Einbrechern verübte Tat handeln.

An dem Haus in der kleinen Gemeinde etwa 40 Kilometer südlich von München gab es demnach Einbruchspuren. Andere Szenarien schloss die Polizei aber nicht aus. "Wir stehen noch ganz am Anfang", sagte der Sprecher.

Am zweiten Tag nach Bekanntwerden des Gewaltverbrechens waren noch immer Beamte der Spurensicherung in dem Einfamilienhaus damit beschäftigt, jedes auch noch so kleine Beweismittel zu finden. "Sie gehen Zimmer für Zimmer durch", sagte Polizeisprecher Jürgen Thalmeier. "Die sind noch lange nicht fertig." Erst danach gingen die eigentlichen Ermittler am Tatort ans Werk. Benannt ist die Soko Höfen nach dem Weiler in der Gemeinde Königsdorf, in dem sich die Tat ereignete.

Hoffnung auf Tatzeugin

Die Opfer waren am Samstagabend in dem Haus entdeckt worden. Bei der Schwerverletzten handelte es sich nach Angaben der Ermittler um die 76-jährige Besitzerin des Einfamilienhauses. Die Ermordeten - eine Frau und ein Mann - waren zu Besuch gewesen. Berichten des Bayerischen Rundfunks zufolge zufolge soll es sich um eine 75-Jährige und einen 81-Jährigen handeln. Sie waren demnach mit der Hausbesitzern bekannt und wurden laut Spurenlage vermutlich erschlagen. Die Polizei wollte diese Informationen jedoch nicht bestätigen. Wohl seien die alten Leute aber körperlich misshandelt worden, sagte Thalmeier. "Es wurde massive Gewalt angewendet."

Nach Angaben der Polizei hatte eine Streife Einbruchspuren an dem Gebäude in dem kleinen Weiler Höfen, einem Ortsteil von Königsdorf, entdeckt. Nachbarn hatten zuvor der Polizei von auffälligen Wahrnehmungen berichtet. Als die Polizisten das Haus betraten, fanden sie den toten Mann und die tote Frau sowie die schwerverletzte Besitzerin. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Ermittler erwarten sich Aufschlüsse von der Vernehmung der 76-Jährigen. Zunächst war aber unklar, wann der Gesundheitszustand der Frau dies zulässt.

Quelle: n-tv.de