Dauerregen: Lage entspannt sich: Talsperre im Harz läuft über

Unwetterartige Regenfälle suchen die Mitte Deutschlands heim. Vor allem der Harz ist betroffen. Eine Talsperre konnte den stundenlangen Niederschlag nicht mehr aufnehmen. Andernorts beruhigt sich die Lage wieder etwas.

Nach dem Dauerregen ist am Mittwochabend das Wasser einer Talsperre im Harz über das Ufer getreten. Wie ein Vertreter des Talsperrenbetriebs am Zillierbach bei Wernigerode in Sachsen-Anhalt mitteilte, war die Lage aber "nicht problematisch". Mit 1500 Litern pro Sekunde sei die Menge deutlich geringer, als am Nachmittag befürchtet worden war. Das Wasser fließe in den Zillierbach. Dieser könne die Menge verkraften, da der Regen am Nachmittag aufgehört habe.

Der Harz zählt zu den am stärksten von dem unwetterartigen Dauerregen betroffenen Regionen. Eine 69-jährige Frau wurde in Wernigerode vermisst. Unter anderem gab es am Mittwoch im südlichen Niedersachsen, in Thüringen und in Teilen Bayerns Hochwasserwarnungen. Vielerorts liefen Keller und Unterführungen voll, in Goslar in Südniedersachsen stand die Altstadt unter Wasser.

Leichte Entspannung

Der Landkreis Goslar in Niedersachsen hob indes seinen am Mittwoch ausgerufenen Katastrophenalarm wieder auf. Wie ein Sprecher sagte, gab der Katastrophenschutzstab des Kreises die Einsatzleitung um Mitternacht ab. Nach seinen Angaben übernehmen nun die Städte und Gemeinden die Koordinierung von Einsätzen.

Die Lage in dem Landkreis am Harz habe sich entspannt, berichtete der Sprecher. In Flüssen wie Radau, Abzucht, Nette und Oker seien die Wasserstände gesunken. Der Großteil der Innenstadt von Goslar wurde am Abend wieder für den Verkehr freigegeben. Dennoch seien nach wie vor Teile des Kreisgebietes überflutet, hieß es. Mehr als 1500 Helfer rückten zeitweise aus. Wichtige Straßen waren gesperrt.

Quelle: n-tv.de