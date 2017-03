Panorama

Mord an zwei Senioren in Bayern: Tatverdächtiger floh aus Psychiatrie

Der Tatverdächtige im Fall der zwei getöteten Rentner in Rott am Inn ist aus einer Psychiatrie ausgebrochen. Der 25-Jährige nutzt offenbar einen Hofgang zur Flucht. Er soll die Nachbarn im Streit um Lärm erstochen haben.

Der Mann, der am Montag in Bayern zwei ältere Menschen bei einem Streit um Lärm umgebracht haben soll, ist vor einem Monat aus einer Psychiatrie ausgebrochen. Er war dort als Häftling wegen einer schweren räuberischen Erpressung aus dem Jahr 2010 untergebracht gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft Traunstein mit.

Am 4. Februar habe er einen unbegleiteten Hofgang zur Flucht genutzt. Es habe deshalb ein Haftbefehl bestanden. Der 25-Jährige ist dringend verdächtig, in der Nacht zum Dienstag in Rott am Inn bei Rosenheim eine 66 Jahre alte Frau und einen 73-jährigen Mann in einem Mehrfamilienhaus erstochen zu haben. Er hatte sich dort in der Wohnung einer 20-Jährigen aufgehalten und mit den Opfern um Lärm gestritten.

Nach seiner Festnahme befindet sich der Tatverdächtige laut Staatsanwaltschaft mittlerweile in einer besonders gesicherten Einrichtung. Das Amtsgericht erließ Haftbefehl wegen zweifachen Mordes. Die Tatwaffe wurde offensichtlich noch nicht gefunden. Unklar ist auch, ob der 25-Jährige und seine Bekannte vor der Tat Drogen oder Alkohol konsumierten. Der 20-Jährigen war wegen wiederholten Lärmens die Wohnung gekündigt worden. Sie stand unmittelbar vor dem Auszug.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war es auch in der Tatnacht in der Wohnung der jungen Frau ziemlich laut gewesen. Die beiden älteren Leute beschwerten sich, wie die Beamten rekonstruierten. "Im Verlauf der Beschwerde zeigte sich der Tatverdächtige hochaggressiv und fügte den beiden Opfern unvermittelt tödliche Verletzungen zu", sagte ein Polizeisprecher. Sanitäter und Ärzte konnten den Opfern nicht mehr helfen. Beide starben noch am Tatort an den Folgen der massiven Stichverletzungen.

