Keine Spur des HSV-Mitarbeiters: Taucher brechen Suche nach Kraus ab

Das Verschwinden des HSV-Managers Timo Kraus bleibt ein Rätsel. Nachdem Spürhunde im Bereich der Landungsbrücken am Hamburger Hafen anschlagen, suchen Taucher nach dem 44-Jährigen - doch sie brechen ergebnislos ab.

Der Tauchereinsatz auf der Suche nach dem vermissten HSV-Mitarbeiter Timo Kraus ist ergebnislos abgebrochen worden. Das teilte die Polizei mit.

Die Taucher fanden im Bereich der Landungsbrücken im Hafen keine Spur des Merchandising-Leiters beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Gestern hatte dort ein Spürhund die Witterung des Vermissten aufgenommen.

Kraus wird seit Samstag vermisst. Er hatte mit mehreren Kollegen am Hamburger Hafen im Bereich des Lokals "Blockbräu" gefeiert. Um etwa 22.30 Uhr setzten Arbeitskollegen Kraus in ein Taxi. Die Fahrt sollte ihn in seinen Heimatort Buchholz in der Nordheide führen. Dort ist kam 44-Jährige jedoch nie an.

Etwa 100 Meter vom Lokal "Blockbräu" entfernt hatten die Polizeihunde schließlich nach mehreren Tagen die Spur aufgenommen. Sie führte auf die St. Pauli Landungsbrücken und endete auf Brücke 1, im Bereich vor dem Museumsschiff "Rickmer Rickmers". Für die Polizei sei dies der Beleg dafür, dass Kraus dort tatsächlich unterwegs war. Man müsse davon ausgehen, dass er noch einmal zurückgekehrt sei, sagte Hauptkommissar Jan Krüger n-tv.de. Denkbar sei, dass er bei Nebel und Glätte von dem Ponton der Brücke 1 ausgerutscht und in die Elbe gestürzt sei. Allerdings verlief sich offenbar auch diese Spur.

Kraus ist 44 Jahre alt, 1,83 Meter groß und trug am Abend des Verschwindens einen grauen Pullover mit HSV-Aufdruck und blaue Jeans. Er hat eine Halbglatze mit kurzem, dunklem Haar und trägt einen Vollbart sowie eine Brille. Die Polizei sucht nach wie vor den Taxifahrer, in dessen Auto Kraus gestiegen sein soll. Er sei ein wichtiger Zeuge und solle sich dringend melden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Timo Kraus am vergangenen Samstag nach 23.30 Uhr gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04181-2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle: n-tv.de