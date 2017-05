Panorama

Bisher heißester Tag des Jahres: Temperaturen klettern erstmals über 30 Grad

Nach vielen regnerischen Tagen präsentiert sich der Mai nun erstmals sommerlich. An mehreren Orten knacken die Temperaturen erstmals die 30 Grad. Doch so warm bleibt es nicht.

Erstmals in diesem Jahr sind die Temperaturen über die 30-Grad-Marke geklettert. Es sei damit der bisher heißeste Tag des Jahres gewesen, sagte n-tv Meteorologe Björn Alexander. Bereits am Nachmittag wurden demnach knapp 31 Grad in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Selfkant gemessen. Es ist die westlichste Gemeinde Deutschlands an der Grenze zu den Niederlanden.

Auch in Nordhorn in Niedersachsen und in Emsdetten im Münsterland stiegen die Temperaturen laut Alexander über 30 Grad. Die Höchstwerte konzentrierten sich ferner auf das Gebiet nahe Main und Mosel.

Allerdings bleibt das sommerliche Wetter nicht erhalten. "Der Mai zeigt sich nach wie vor eher von der unbeständigen Seite", erklärte Alexander. In den nächsten Tagen gebe es von West nach Ost kühlere Luft und teilweise heftige Gewitter. Dazu gehörten teils Starkregen, aber auch Sturmböen und Hagel. "Selbst einzelne Tornados sind nicht auszuschließen."

"Am Wochenende wird es zwar zum Teil recht freundlich, aber mehr als 14 bis 22 Grad sind dann nicht mehr drin", so der Meteorologe weiter. Erst kommende Woche bestünden dann wieder mehr Chancen auf Sommerwärme.

Das instabile Wetter scheint für diesen Mai aber typisch zu sein. "Innerhalb der ersten 16 Tage sind kaum 40 Prozent der Sonnenstunden zusammengekommen", sagte Alexander. "Außerdem war es gemessen am Durchschnitts-Mai fast ein Grad zu kalt."

Quelle: n-tv.de