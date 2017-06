Panorama

Emotionen im Fußballstadion: Theresa Mays Laola sorgt für Gelächter

Auch nach der bösen Wahlschlappe kommt Theresa May nicht zur Ruhe. Beim Fußballspiel Frankreich gegen England lässt sich die sonst eher unterkühlte Premierministerin zu einer ungelenken Welle hinreißen. Schuld ist natürlich ein Franzose.

Für viele Politiker sind Besuche im Fußballstadion ein willkommenes Mittel, um Volksnähe zu demonstrieren. Angela Merkel verpasst zum Beispiel kaum ein wichtiges Spiel der deutschen Nationalmannschaft und niemand freut sich so schön wie die Bundeskanzlerin. Die britische Premierministerin Theresa May gehörte bisher dagegen nicht zu jenen, die sich in Sportarenen blicken lassen. Jetzt weiß die Welt auch, warum.

Beim Freundschaftsspiel Frankreich gegen England in Paris hielt es die knapp am Rücktritt vorbeigeschrammte May nicht auf ihrem Sitz. Die sonst eher unterkühlt wirkende Politikerin schloss sich spontan der Laola an - allerdings wirkte sie dabei so lahm und reichlich ungelenk, dass der Spott nicht lange auf sich warten ließ.

Bevor das Spiel abgepfiffen war, verglichen die User May mit dem geizigen Atomkraftwerk-Besitzer Mr. Burns aus "Die Simpsons" und waren sich einig: "Nicht einmal eine stabile Welle bekommt sie hin!" In Bezug auf ihre unglückliche Rolle bei den vorgezogenen Wahlen in England ätzte die "Sun": "Ihr Timing war wieder einmal ganz falsch."

Wie auf Videoaufnahmen und Fotos zu sehen ist, erhob sich Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron als erster spontan zur Welle, Theresa May machte es ihm einfach nach. Doch während die Aktion dem neuen, attraktiven Staatschef Pluspunkte einbrachte, wurde May abgestraft: "Sehr peinlich", "kriecherisch" und "hilflos" bezeichneten englische Zeitungen ihr Verhalten.

Ob Mays Begeisterung für Fußball jemals an die von Angela Merkel heranreichen wird, darf stark bezweifelt werden.

Quelle: n-tv.de