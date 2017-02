Panorama

Verregneter Karneval: Tief "Thomas" stürmt quer durchs Land

Die Karnevalisten müssen sich gegen Sturm und Regnen wappnen. Vor allem nachmittags bekommen fast alle Regionen etwas von den kräftigen Böen ab, die "Thomas" über das Land schickt.

Graue Wolken, Regen und viel Wind: Das Wetter meint es nicht gut mit den Karnevalisten. Dabei sorgt Tief "Thomas" nicht nur im Westen des Landes für viel Regen und kräftige Böen, warnt n-tv Meteorologe Björn Alexander. Die Sonne bekommt in Deutschland kaum jemand zu sehen.

"Gegen 14, 15 Uhr erreicht die Kaltfront mit ersten starken Böen NRW und das südliche Niedersachsen – dabei sind Spitzen bis Tempo 100 auch im Flachland zu erwarten, im Bergland Orkanböen bis Tempo 160", so Alexander. Diese sehr stürmische Phase dauere im Westen einige Stunden – die Gefahr von umstürzenden Bäumen ist hoch. Die stärksten Böen würden erst am Abend erwartet, betroffen seien dann vor allem Gebiete am Niederrhein, das nördliche Rheinland, das Ruhrgebiet sowie das Sauerland. Einzelne Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde sind laut dem n-tv Meteorologen auch im Flachland möglich.

"Thomas" nicht so stark wie andere Winterstürme

"Im Laufe der Nacht zieht das Sturmfeld weiter nach Osten über Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen sowie das südlichste Brandenburg weiter nach Polen", erklärt Alexander. "Dabei treten weiterhin Windböen von 70 bis 110 km/h auf, im Erzgebirge können sogar Orkanböen von bis zu 140 km/h übers Land fegen."

Trotzdem wird das Sturmtief "Thomas" im langjährigen Vergleich voraussichtlich kein herausgehobener Spitzensturm. Nach den Daten der Georisiko-Spezialisten beim Münchner Rückversicherungskonzern MunichRe sind die für Deutschland erwarteten Böen bei Weitem nicht so stark wie "Lothar" 1999 und "Kyrill" 2007, die schwersten Winterstürme der jüngeren Vergangenheit. Die Forschungsabteilung der Münchner Rück für Georisiken sammelt und wertet weltweite Klima- und Wetterdaten der vergangenen Jahrzehnte aus.

Quelle: n-tv.de