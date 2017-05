Panorama

Drama in britischem Zoo: Tiger tötet Tierpflegerin

Rosa King liebte Tiere. Ihre große Leidenschaft galt den Raubkatzen. Ein weißer Tiger wird ihr nun zum Verhängnis. In einem Gehege des Zoos, in dem die Zoo-Wärterin arbeitete, nimmt das Unglück seinen Lauf.

Tragischer Zwischenfall: Im Hamerton Zoo Park in Huntingdon in der englischen Grafschaft Cambridgeshire hat ein Königstiger eine Tierpflegerin angegriffen und getötet.

Wie der britische "Telegraph" berichtete, handelt es sich bei dem Opfer um Rosa King. Die 33 Jahre alte Tierpflegerin befand sich in einem Gehege des Zoos, als sie von dem Raubtier angegriffen wurde. Offenbar war die Zoowärterin in das Gehege gegangen, um einem ihrer Kollegen zu helfen. Zeugen berichteten von lauten verzweifelten Schreien, während andere Zoo-Mitarbeiter versuchten, den Tiger mit Fleischstücken von der Tierpflegerin abzulenken. Doch ohne Erfolg. King sei noch an Ort und Stelle gestorben.

Der Tierpark war am späten Montagvormittag geräumt worden, die Polizei sprach zunächst nur von einem "ernsten Zwischenfall". Die Beamten rückten nach eigenen Angaben mit einem Rettungshubschrauber an. Für Besucher habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, teilten Polizei und Zoo mit. Entgegen vieler Gerüchte sei auch kein Tier ausgebrochen.

Ein mit dem Opfer befreundeter Wildlife-Fotograf bezeichnet King in einer Würdigung als "Lichtgestalt" des Zoos. "Rosa war nicht nur eine Pflegerin im Hamerton Zoo - sie war der Hamerton Zoo", schreibt Garry Chisholm bei Facebook über sie.

Derzeit sei eine vollständige Untersuchung im Gange, teilte der Zoo mit. Man hoffe, bald genauere Informationen bekannt geben zu können. "Es war vermutlich ein tragischer Unfall. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und Freunden unserer Kollegin." Der Zoo bleibe am heutigen Dienstag geschlossen.

Auf dem zehn Hektar großen Zoogelände leben etwa 500 Tiere. Schon 2008 sorgte der Zoo für Schlagzeilen, als ein Schimpanse ausbrach und von einem neunjährigen Jungen im Hinterhof seines Hauses gefunden wurde.

Quelle: n-tv.de