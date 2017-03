Panorama

Behörden lehnen Nachnamen ab: Tochter darf nicht "Allah" heißen

Seit Mai 2015 kämpfen Elizabeth Handy und Bilal Walk darum, ihrer Tochter den Nachnamen "Allah" verpassen zu dürfen. Der Name sei "edel", Religion habe damit nichts zu tun. Im US-Staat Georgia stoßen sie damit aber auf taube Ohren.

Ein Elternpaar wünscht sich nichts sehnlicher, als ihrer Tochter einen besonderen Nachnamen zu geben. Doch damit landete das Paar nun vor Gericht. Wie die Zeitung "Atlanta Journal-Constitution" berichtete, verklagte die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) den Bundesstaat Georgia wegen der Weigerung seiner Behörden, der Tochter von Elizabeth Handy und Bilal Walk eine Geburtsurkunde auf den Namen ZalyKha Graceful Lorraina Allah auszustellen. Dabei stoßen sich die Beamten nicht an den Vornamen, sondern am Nachnamen "Allah".

"Der Regierung steht es nicht zu, Eltern zu sagen, wie sie ihr Kind nennen können und wie nicht", sagte die Leiterin von ACLU Georgia, Andrea Young, der Zeitung. Die Eltern des kleinen Mädchens gaben an, sie wünschten sich für ihre Tochter den Nachnamen Allah, weil dieser "edel" sei. Mit Religion habe ihre Wahl nichts zu tun. Die Behörden erklärten hingegen, das Gesetz in Georgia lasse in diesem Fall nur die Nachnamen Handy und Walk oder eine Kombination daraus zu.

Weil die Behörden von Georgia den Namenswunsch nicht anerkennen, hat die 22 Monate alte ZalyKha bisher noch keine Geburtsurkunde und daher auch keine Sozialversicherungsnummer bekommen. Die Eltern befürchten dem Bericht zufolge, dass daraus für ihre Tochter Probleme bei der medizinischen Versorgung, der Einschulung und bei Reisen erwachsen. "Es ist einfach eindeutig ungerecht und eine Verletzung unserer Rechte", warf der Vater den Behörden von Georgia vor.

Ganz andere Maßstäbe gelten offensichtlich im US-Bundesstaat New Jersey. Dort gab ein Richter einem Antrag eines Nazi-Fans statt, der seinen Nachnamen in den des Massenmörders ändern lassen will. Isidore Heath Campbell bezeichnet sich selbst auch als "Nazi-Dad" und hat mehrere Kinder, die mit schwer vorbelasteten Vornamen durchs Leben gehen müssen: Adolf Hitler, Eva Braun, JoyceLynn Aryan Nation und Honszlynn Hinler Jeannie.

Quelle: n-tv.de