Panorama

Polizei bittet um Mithilfe: Toter Säugling liegt im Altkleidersack

Der Junge war erst ein paar Stunden alt, als er starb. So lautet das Ergebnis der Obduktion einer Baby-Leiche, die in einem Altkleidersack aus Sinsheim gefunden wird. Um die Mutter ausfindig zu machen, ruft die Polizei die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Grausiger Fund im rheinland-pfälzischen Schifferstadt: Mitarbeiter einer Spedition haben in einem Altkleidersack einen toten Säugling entdeckt. Die genaue Todesursache sowie Identität und Herkunft des Jungen seien noch unklar, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung gab es aber nicht.

Die Speditionsmitarbeiter brachten den Angaben zufolge am Samstag Altkleidersäcke in einen als Sammelstelle genutzten Container, als sie den Leichnam des Babys fanden. Die verladenen Säcke stammen demnach aus Altkleidersammelbehältern im baden-württembergischen Sinsheim.

Säugling starb kurz nach der Geburt

Nach einer Obduktion des Leichnams in der Rechtsmedizin Mainz teilten die Behörden mit, dass das männliche Baby lebend geboren worden und kurz nach seiner Geburt verstorben sei. Die Todesursache sei noch nicht geklärt. Es gebe aber "keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung".

Die Ermittler hoffen nun, den entscheidenden Hinweis zur Mutter des toten Säuglings aus der Bevölkerung zu bekommen und bitten deshalb um Mithilfe. Jeder, der eine vormals schwangere Frau aus der Nachbarschaft kennt, die nun ohne Kind ist, sollte sich an den Kriminaldauerdienst in Ludwigshafen wenden. Außerdem sucht die Polizei nach Personen, die sich in der Nähe von Altkleidercontainern in Sinsheim aufgehalten haben.

Quelle: n-tv.de