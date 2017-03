Panorama

Britin in Australien gerettet: Touristin in Australien vergewaltigt

Eine Frau tankt, weint dabei unkontrolliert und fährt dann ohne zu bezahlen davon. Das Tankstellenpersonal alarmiert die Polizei. Als die Beamten das Auto anhalten, bietet sich ihnen ein schrecklicher Anblick.

Bei einem Einsatz, bei dem es zunächst um Tankbetrug zu gehen schien, hat die australische Polizei einer britischen Rucksacktouristin womöglich das Leben gerettet. Die Beamten von Queensland stoppten die Frau etwa 600 Kilometer westlich von Brisbane, nachdem sie getankt hatte, jedoch ohne zu zahlen weggefahren war.

Ein Angestellter der Tankstelle sagte der "Daily Mail", er habe mit der Frau bereits an der Tankstelle etwa zehn Minuten gesprochen. Er hatte ihr angeboten, die Polizei zu rufen, weil sie von unkontrolliertem Weinen geschüttelt wurde. Die 22-Jährige aus Liverpool war auf das Angebot jedoch nicht eingegangen und schließlich einfach weggefahren.

Kurz darauf wurde sie von der Polizei angehalten. Die Frau am Steuer sei offensichtlich verstört gewesen und hatte im Gesicht Frakturen, Prellungen und Schnitte, sagte ein Polizeisprecher. Sie offenbarte sich den Beamten und sagte ihnen, dass sich der mutmaßliche Täter im hinteren Teil des Autos versteckt halte.

Dort fanden die Polizisten einen 22-jährigen Mann. Er hatte die gleichaltrige Britin vor drei Monaten beim Tanzen kennengelernt. Beide beschlossen demnach, gemeinsam durch Australien zu reisen. Die Reise habe jedoch mit den Übergriffen des Mannes eine tragische Wendung genommen. Der Mann ist bereits wegen Vergewaltigung, Körperverletzung, Freiheitentzug und Drogendelikten polizeibekannt.

Über einen Zeitraum von zwei Monaten hielt er die junge Britin fest und vergewaltigte sie immer wieder. Der mutmaßliche Täter schlug und würgte sein Opfer auch. Er befindet sich nun in Gewahrsam und muss sich demnächst vor Gericht verantworten. Die Frau wird in einem Krankenhaus in Brisbane behandelt.

Australien ist bei Rucksacktouristen äußerst beliebt. Rund 600.000 Menschen reisen jedes Jahr auf diese Weise durch das Land. Anfang der 90er Jahre hatte eine Mordserie für Schlagzeilen gesorgt, bei der sieben Rucksacktouristen getötet wurden. Unter den Opfern waren auch drei Deutsche.

Quelle: n-tv.de