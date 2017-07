Panorama

Abenteuerlicher Drogenschmuggel: Trio will Meth über den Pazifik fliegen

Drei Australier wollen in einem Leichtflugzeug ganze 250 Kilogramm Crystal Meth von Kalifornien nach Australien fliegen. Doch der waghalsige Plan fliegt auf, bevor er in die Tat umgesetzt werden kann.

Fahnder aus den USA und Australien haben den waghalsigen Plan mutmaßlicher Drogenschmuggler durchkreuzt, mehr als 250 Kilogramm Crystal Meth in einem Leichtflugzeug über den Pazifik zu bringen. Nach Angaben der australischen Behörden wurden in den vergangenen Tagen drei Männer festgenommen, darunter ein 72-jähriger Pilot, der die Maschine von der US-Westküste bis nach Australien über den Ozean steuern sollte.

Das Trio wollte die schwere Last australischen Medienberichten zufolge in einem Sechssitzer über den Pazifik fliegen. "Das ist definitiv kein Flugzeug, in dem ich gerne gesessen hätte", sagte die australische Drogenfahnderin Krissy Barret. Die Männer hätten in einem ausgeklügelten Verschleierungsplan unter anderem die Passagiersitze des Flugzeugs herausnehmen wollen, so Barrett. Doch das Leichtflugzeug hob nie ab: US-Behörden hatten die Drogen bereits im vergangenen Monat im Bundesstaat Kalifornien sichergestellt.

Der Schwarzmarktwert des Methamphetamins wird auf umgerechnet mehr als 175 Millionen Euro geschätzt. Australien ist mit seinen hohen Straßenpreisen für Drogen ein lukratives Ziel für Drogenschmuggler. Das Land kämpft mit einer wachsenden Zahl von Abhängigen. Den größten Drogenfund machte Australien nationalen Medienberichten zufolge im April, als die Polizei Drogen mit einem Straßenwert von fast 638 Millionen Euro unter Holzbrettern aus China entdeckte.

Quelle: n-tv.de