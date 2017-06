Panorama

Jubel und Autogramme: Trump überrascht Hochzeitspaar

Man könnte meinen, dass der Terminkalender eines US-Präsidenten randvoll ist. Doch Donald Trump lässt es sich nicht nehmen, überraschend auf einer Hochzeitsfeier aufzukreuzen und das frisch getraute Paar für kurze Zeit in den Schatten zu stellen.

Ungeladene Gäste auf einer Hochzeit sind oft ein Ärgernis. Allerdings war der unerwartete Gast im Fall von Kristen Piatkowski und ihrem Bräutigam Tucker Gladhill niemand geringeres als US-Präsident Donald Trump. Die Feier des Paares am Samstagabend im Trump National Golf Club in Bedminster Township wurde durch den Besuch des Präsidenten internetberühmt.

Dass der Präsident für kurze Zeit alle Aufmerksamkeit der Hochzeitsgesellschaft auf sich zog, schien das frisch getraute Paar nicht zu stören. Ganz im Gegenteil: Der Besuch des Präsidenten sorgte für Entzücken und lauten Jubel. Die aufgeregte Braut kam aus dem Strahlen nicht mehr heraus, als der von den Gästen umfeierte Präsident ihr höchstpersönlich gratulierte und ihr ein Küsschen auf die Wange gab. Anschließend posierte er mit dem frisch getrauten Ehepaar und den Hochzeitsgästen für Fotos und signierte Berichten zufolge "Make America Great Again"-Cappies. Dank der Bilder mit dem Präsidenten gehen noch immer Bilder der Hochzeitsfeier des jungen Paares in den sozialen Medien um die Welt.

Doch auch der Präsident schien sich auf der Feier zu amüsieren und genoss die "USA"-Jubelrufe der Anwesenden. Trump war US-Medienberichten zufolge für das Wochenende nach New Jersey gefahren, um ein Fundraising-Event für den republikanischen Kongressabgeordneten Tom MacArthur zu besuchen. Ursprünglich waren sonst keine weiteren Auftritte geplant.

Dieser spontane Präsidenten-Besuch ist in seinem Club jedoch kein Einzelfall: In der Marketing-Broschüre seines New Jersey Golf Clubs wurde sogar mit den überraschenden Auftritten des Besitzers geworben. Denn sei der Präsident in der Nähe, könne es schon vorkommen, dass er persönlich auf einer Hochzeitsfeier erscheine, um dem glücklichen Paar zu gratulieren. Als jedoch Kritik laut wurde, dass er seine politische Position dafür ausnutze, um sein privates Geschäft anzukurbeln, wurde diese Werbung leiser.

