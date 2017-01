Panorama

Zahl der Todesopfer steigt auf 37: Türkisches Flugzeug stürzt in Wohngebiet

Nahe der kirgisischen Hauptstadt stürzt ein Frachtflugzeug aus der Türkei in eine Wohnsiedlung. Mehr als 15 Häuser werden zerstört. Mindestens 37 Menschen kommen ums Leben - darunter viele Kinder. Aber es gibt auch Überlebende.

Beim Absturz eines türkischen Frachtflugzeugs in Kirgistan sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Bei den meisten Opfern handelt es sich den Behörden zufolge um Einwohner des Dorfes, über dem die Boeing 747 verunglückte. Mehr als 15 Gebäude seien zerstört oder beschädigt worden.

Zuvor hatte das kirgisische Gesundheitsministerium von 32 Toten gesprochen - darunter viele Kinder. "Aber die Informationen ändern sich ständig und wir denken, die Zahl der Toten könnte auf 30 bis 40 steigen", zitierte Tass das Ministerium. Nach Angaben von Rettungskräften waren sechs Kinder unter den Opfern. Auch vier Piloten starben. Acht Menschen wurden demnach verletzt geborgen, darunter sechs Kinder.

Laut dem Tass-Bericht war das Frachtflugzeug am Montagmorgen um etwa 7.30 Uhr (Ortszeit) in der Nähe des Flughafens Manas in die Siedlung gestürzt. Die Maschine hatte auf dem Weg von Hongkong nach Istanbul auf dem Flughafen in der Nähe der kirgisischen Hauptstadt Bischkek zwischenlanden sollen. Starts und Landungen wurden in Manas nach dem Unglück eingestellt.

Als Ursache für den Absturz vermutet die Regierung von Kirgistan einen Pilotenfehler. "Wir können die Absturzursache noch nicht nennen", sagte Vize-Ministerpräsident Muchammetkaly Abdulgasijew der russischen Agentur Tass zufolge. "Nach vorläufigen Berichten könnte es ein Pilotenfehler gewesen sein, aber die Untersuchungen dauern an." Zum Zeitpunkt des Absturzes herrschte schlechte Sicht.

Quelle: n-tv.de