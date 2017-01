Panorama

Angriff in Dortmund: U-Bahn-Treter attackiert Passanten

Nach mehreren Attacken in Berliner U-Bahnhöfen trifft es jetzt Dortmund. Ein Mann greift in der "Gleiwitzstraße" zwei Passanten an. Unter anderem versucht er, einer Frau gegen den Kopf zu treten.

In Dortmund hat ein Mann an einer U-Bahn-Haltestelle versucht, einen Mann und eine Frau die Treppen herunterzutreten. Die Tat ereignete sich an diesem Montagmorgen an der U-Bahn-Station "Gleiwitzstraße Zentrum". Zeugenaussagen zu Folge kam der Täter auf einen 18-Jährigen wie ein "Kung-Fu-Kämpfer" zu und "murmelte" dabei vor sich hin. Dann trat er dem 18-Jährigen so heftig gegen den Brustkorb, dass er beinahe die Treppen runter stürzte.

Kurz danach griff der Täter eine 48 Jahre alte Frau an. Er versuchte, ihr am Bahnsteig gegen den Kopf zu treten. Er verfehlte sie jedoch knapp und versuchte danach zu flüchten. Ein Zeuge beobachtete die Tat, verfolgte den Mann zu einem Kiosk und verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige konnte daraufhin festgenommen werden. Es handelt sich um einen polizeibekannten 38-Jährigen aus Dortmund.

Die beiden Opfer wurden nur leicht verletzt. Der Täter kam nach Angaben der Polizei zur psychiatrischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Quelle: n-tv.de