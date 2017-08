Panorama

Nach Kollision mit Handelsschiff: US-Kommandeur muss wohl gehen

Mehrere Soldaten sterben, als ein US-Zerstörer und ein Tanker zusammenstoßen. Zwei Tage nach dem Unglück zieht die Marine Berichten zufolge personelle Konsequenzen. Der Vizeadmiral soll seinen Posten verlieren.

Nach einer Serie von Unfällen von US-Kriegsschiffen im Pazifik mit mehreren Toten steht der Kommandeur der betroffenen 7. US-Flotte vor der Ablösung. Wie der Sender CNN und das "Wall Street Journal" übereinstimmend unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichteten, soll Vizeadmiral Joseph Aucoin noch an diesem Mittwoch seines Postens enthoben werden.

Damit werde ihm zwar keine direkte Schuld an den Havarien gegeben, heißt es in den Berichten. Doch entspreche die Entlassung der Tradition der Marine, wenn das Vertrauen in die Befehlshaber verloren gehe. Am Montag war der Zerstörer "USS John S. McCain" vor der Küste Malaysias mit dem Tanker "Alnic MC", der unter der Flagge Liberias fährt, kollidiert.

Im Bauch des schwer beschädigten Zerstörers wurden inzwischen die Leichen von mehreren Soldaten entdeckt, eine weitere wurde in der Nähe des Unglücksortes geborgen. Erst Mitte Juni waren sieben US-Soldaten beim Zusammenstoß des Zerstörers "Fitzgerald" mit einem Containerschiff ums Leben gekommen. Zwei weitere Unglücke der US-Marine in diesem Jahr gingen glimpflich ab.

Quelle: n-tv.de